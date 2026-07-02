El Ayuntamiento de Murcia duplica la capacidad de la sala de estudio de Zarandona hasta alcanzar los 70 puestos

La alcaldesa, Rebeca Pérez, visita la sala municipal de estudios 24 horas de la pedanía de Zarandona - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha visitado la sala municipal de estudios 24 horas de la pedanía de Zarandona tras la conclusión de los trabajos de ampliación, una actuación que ha permitido duplicar la capacidad del recinto al pasar de 36 a 70 puestos de estudio, según ha informado el Ayuntamiento.

En la visita técnica han participado, además, los concejales de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López; y Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; y el presidente de la Junta Municipal, Francisco Esteban.

La incorporación de estas 34 nuevas plazas representa un incremento del 94,4% respecto a la dotación inicial del centro, con lo que el Consistorio busca dar respuesta a la alta demanda de los estudiantes y evitar situaciones de saturación en épocas de exámenes.

La inversión total destinada a esta infraestructura asciende a 76.703,13 euros, de los que 65.762,31 euros correspondieron a la fase de construcción inicial, en octubre de 2025, y los restantes 10.940,82 euros se han ejecutado en esta última fase de mejora del mobiliario y equipamiento integral.

El espacio, ubicado en la calle Jesús Hernández Conesa e integrado en el Centro de Atención a la Primera Infancia, cuenta con una superficie de 120 metros cuadrados y mantiene un servicio operativo ininterrumpido las 24 horas del día mediante acceso automatizado con tarjeta electrónica.

Los nuevos trabajos han dotado a la sala de dos grandes conjuntos de mesas de estudio, diez puestos lineales con tomas de corriente y 34 sillas numeradas. Aunque la instalación de los puntos de luz individuales se encuentra en fase de tramitación, el recinto dispone de una iluminación general que permite el uso ordinario de las nuevas plazas.

Con esta remodelación, Zarandona --donde ya se han expedido 325 tarjetas de usuario para un potencial de 32.000 ciudadanos-- se posiciona como la quinta sala con mayor capacidad de la Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia, que cuenta con 20 centros activos tras la incorporación de El Esparragal y suma más de 1.100 puestos en todo el municipio.

Este servicio continuará su expansión con una decena de nuevos proyectos en fase de planificación --entre los que figura la apertura de un centro en Monteagudo--, así como con la implantación piloto de tres cabinas acústicas insonorizadas modelo 'Domus S' para opositores en las salas de Ronda Sur y Beniaján, que han supuesto una inversión de 15.639,78 euros.

Tras superar los 300.000 usos en 2025, la red centralizada ha registrado más de 150.000 usos en los primeros meses de 2026.