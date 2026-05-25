El Ayuntamiento de Murcia espera tener adjudicado el contrato del nuevo modelo de transporte antes de finales de 2026

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la reactivación del nuevo modelo de contrato del modelo de transporte público del municipio y se ha puesto como meta que esté adjudicado antes de final de año. "El hecho de no tener que cambiar nada en lo sustancial, sino simplemente modificaciones de forma en cuanto a certificados, etcétera, supondrá un visado muy rápido por parte de los servicios jurídicos y de la propia Intervención", ha explicado el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno.

Esta reactivación se ha realizado después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales haya inadmitido los últimos recursos presentados por licitadores. De este modo, cuando el pliego esté subido a la Plataforma de Contratación del Sector Público habrá un plazo de dos meses para la presentación de ofertas.

Se trata de un contrato de más de 730 millones de euros que se articulará en torno a 50 líneas diurnas y 9 nocturnas que ofrecerán un total de 1.540 expediciones diarias.

"El nuevo modelo va a permitir reducir el 10% los tiempos de espera, mejorar frecuencias y conexiones, además de ofrecer una tarifa única para barrios y pedanías tanto en autobús como en tranvía", ha explicado Muñoz. Además, los menores de 7 años, los acompañantes de personas con discapacidad, las personas mayores y las personas de familia numerosa estarán exentos de pago.

Las líneas transversales conectarán pedanías sin pasar por el casco urbano y el servicio nocturno llegará al 90% de la población los fines de semana. Muñoz ha adelantado que se va a reforzar la intermodalidad entre autobuses, tranvías y tranvibuses.

Por su parte, la alcaldesa Rebeca Pérez, ha señalado que se sustituirán los viejos autobuses por vehículos de última generación "para que el ciudadano se sienta cómodo, disfrutando de menos tiempos de espera y más frecuencias comerciales".

Con el objetivo de dar a conocer el nuevo modelo, el Ayuntamiento va a iniciar en las próximas semanas una ronda de reuniones con juntas municipales, asociaciones vecinales y centros atractores del municipio para explicar las mejoras concretas que el nuevo modelo traerá consigo en cada barrio y pedanía.

MÁS DE 20 MILLONES DE VIAJEROS

El transporte público del municipio superó el año pasado los 22,5 millones de viajeros, un 23,6% más que en 2023. Por su parte, el tranvibús superó los 600.000 usuarios desde que se puso en marcha.

Muñoz ha señalado que más del 30% de los kilómetros que realiza la flota municipal se llevan a cabo con vehículos eléctricos. Asimismo, ha recordado que hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo las líneas de mayor demanda van a ser reforzadas con 6.000 plazas al día.