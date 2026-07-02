El Ayuntamiento de Murcia estudia alternativas para ubicar la comisaría de Policía Local de El Carmen

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia estudia diferentes alternativas para la ubicación de la futura Comisaría de Policía Local de El Carmen, con el objetivo de dotar a este servicio de unas instalaciones más adecuadas a las necesidades actuales y futuras.

De este modo "se garantiza la presencia policial en el barrio más poblado del municipio, reforzando, junto a la nueva comisaría, la atención y seguridad de la zona sur de la ciudad, y asegurando una atención cercana y operativa", según han informado desde el Consistorio.

Dentro de este proceso de evaluación, se realizaron visitas técnicas el pasado 10 de marzo por parte del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, junto con el presidente de la Junta Municipal, Basilio Piñero, a varios posibles, con el fin de analizar sobre el terreno las características de los espacios, las necesidades operativas del servicio y la viabilidad de cada una de las opciones.

El Consistorio trabaja en ubicaciones diferentes que reúnen los requisitos en cuanto a capacidad, conexiones y cobertura territorial. Con ello se pretende que la decisión final "responda a criterios técnicos, funcionales y de eficiencia, garantizando la mejor solución tanto para el servicio como para la atención que se presta a la ciudadanía".

REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN EL CARMEN

En el barrio de El Carmen, el Ayuntamiento implantará las videocámaras del proyecto 'Murcia Segura' en espacios como el jardín Pedro Flores, el jardín de Floridablanca y otras zonas prioritarias, tras las visitas técnicas realizadas por responsables municipales y mandos de la Policía Local para adaptar su ubicación a las necesidades reales del barrio.

Con este proyecto se instalarán 1.330 cámaras de videovigilancia en 267 puntos del municipio, multiplicando por cuatro la actual red de videovigilancia.

Las cámaras, tal y como se presentó el pasado mes de mayo, estarán conectadas las 24 horas al Centro de Coordinación de la Policía Local y dispondrán de tecnología de visión infrarroja, lo que permitirá reforzar la vigilancia preventiva, agilizar la respuesta ante cualquier incidencia y aumentar el efecto disuasorio frente a actos vandálicos y delictivos.

REUBICACIÓN POLICÍA NACIONAL

Tras el anuncio del traslado de la Comisaría de la Policía Nacional de El Carmen, el Ayuntamiento de Murcia inició la búsqueda de una nueva ubicación dentro del municipio y en la zona sur.

El traslado de estas dependencias responde, según la Dirección General de la Policía, al desarrollo del proyecto Conexión Sur, las obras de soterramiento ferroviario y la futura estación intermodal, actuaciones que hacen incompatible el mantenimiento de la comisaría en su emplazamiento actual.

En este contexto, el Ayuntamiento mantuvo contactos con la Policía Nacional y puso a disposición del Ministerio del Interior varias parcelas de titularidad municipal como posibles ubicaciones para las nuevas instalaciones. El objetivo es que la nueva comisaría permanezca en la zona sur del municipio y continuara prestando servicio a los barrios de este entorno, con una población superior a los 20.000 habitantes.