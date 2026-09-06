El Ayuntamiento de Murcia garantiza el suministro de agua para la fauna en El Majal Blanco durante el verano

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo desde junio y hasta final de septiembre diferentes labores de acondicionamiento, revisión y llenado de las balsas de fauna del Parque Forestal Municipal El Majal Blanco, garantizando el suministro de más de 7.000 litros de agua en estos puntos estratégicos para la conservación de la biodiversidad especialmente los días que los termómetros alcanzan temperaturas elevadas.

Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, se realiza cada quince días durante los meses de verano enmarcada en las diferentes medidas que el Consistorio desarrolla para proteger la fauna silvestre, y reforzar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente a los efectos de los episodios climáticos extremos.

Los trabajos han permitido poner a punto con la revisión, limpieza y acondicionamiento de las dos balsas de fauna ubicadas en El Majal Blanco, el mayor espacio forestal del municipio de Murcia, con una superficie de 875 hectáreas, para poder proceder al llenado de agua con unos 3.600 litros de agua cada una de ellas.

Estas infraestructuras constituyen un recurso esencial para numerosas especies animales, especialmente durante el verano, cuando las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones dificultan el acceso al agua en el medio natural.

LAS BALSAS DE AGUA BENEFICIAN A ANFIBIOS, REPTILES, AVES Y MAMÍFEROS

El Majal Blanco, situado en la Sierra de Carrascoy, forma parte del Parque Regional El Valle y Carrascoy y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Además, cuenta con la figura de protección de Refugio de Fauna desde 1988, lo que lo convierte en uno de los espacios naturales más valiosos del municipio por su riqueza ecológica y biodiversidad.

Las balsas de fauna desempeñan una función clave para numerosas especies presentes en este entorno. Entre los anfibios destacan el sapo común y el sapo corredor, cuya supervivencia depende en gran medida de la disponibilidad de agua. También son fundamentales para reptiles como el lagarto ocelado, la lagartija ibérica, la culebra de escalera y la culebra bastarda.

Asimismo, estas infraestructuras benefician a una amplia variedad de aves forestales, entre ellas el pinzón común, el carbonero común, el verdecillo, el pito real y el cuco, además de servir de apoyo a rapaces como el busardo ratonero, el cernícalo vulgar, el búho real y el mochuelo europeo. Entre los mamíferos que utilizan estos puntos de agua figuran especies emblemáticas como el zorro, el jabalí y el conejo.