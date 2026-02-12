Ayuntamiento de Murcia habilita nuevas alternativas para descongestionar el tráfico en la Plaza Díez de Revenga

Murcia habilita nuevas alternativas para descongestionar el tráfico en la Plaza Díez de Revenga - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo una actuación integral de mejora de la ordenación del tráfico y de la seguridad peatonal en el entorno de las calles Batalla de las Flores y La Aljada, con el objetivo de aliviar la presión circulatoria de la Plaza Díez de Revenga y mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio.

Los trabajos ejecutados por la Concejalía de Fomento y Patrimonio, en colaboración con la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Empleo, permitirán "una circulación más fluida, un entorno urbano más seguro y una mejor accesibilidad peatonal, respondiendo a una demanda histórica de los residentes de la zona".

La actuación incluye la modificación puntual de la sección viaria de la calle Batalla de las Flores mediante la eliminación de una orejeta de acera, lo que posibilita habilitar el doble sentido de circulación en este tramo.

Esta medida crea una nueva alternativa directa de salida del tráfico hacia la avenida General Primo de Rivera, evitando concentrar todos los desplazamientos en la rotonda de la Plaza Díez de Revenga.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento, Rebeca Pérez, ha destacado que esta intervención "permite redistribuir el tráfico y reducir los atascos que se producen en horas punta, dando respuesta a una necesidad real de los vecinos y mejorando el funcionamiento general de este entorno urbano".

De forma complementaria, se están ejecutando nuevas orejetas de acera en la intersección de Batalla de las Flores y La Aljada, adelantando las aceras para ordenar los movimientos de los vehículos y mejorar la visibilidad entre peatones y conductores.

Estas actuaciones suponen una ampliación de aceras de aproximadamente 30 metros cuadrados, reforzando la seguridad vial y facilitando los desplazamientos a pie, especialmente de personas mayores, familias con carritos y vecinos con movilidad reducida.

Por su parte, el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha señalado que "estas actuaciones son fruto del análisis y estudio que han permitido implementar actuaciones de corrección y mejora para garantizar la fluidez del tráfico y reducir su intensidad en las calles más estrechas".

Gracias a esta intervención, se diversifican los itinerarios de salida del tráfico, se reduce la congestión en puntos conflictivos y se mejora la convivencia entre vehículos y peatones, contribuyendo a un entorno urbano más ordenado, accesible y seguro.

Las obras se encuentran actualmente en ejecución y forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con una movilidad más eficiente y unos espacios públicos diseñados pensando en las personas.