El Ayuntamiento de Murcia implanta una tarifa plana de transporte público para estudiantes por 12 euros al mes

Tranvía de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre una tarifa plana mensual para estudiantes que permitirá realizar viajes ilimitados en autobús o tranvía por solo 12 euros al mes.

La medida ha sido acordada con la Universidad de Murcia y la UCAM, según han informado desde el Consistorio. Para ello, el Ayuntamiento ha reducido de 25 a 20 euros el precio inicialmente previsto para la tarifa plana de estudiantes. Con la aplicación de la bonificación del 40% vigente en los bonos de transporte, el coste final para los usuarios será de 12 euros mensuales.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "con esta tarifa queremos que ningún estudiante deje de utilizar el transporte público por su precio. Por solo 12 euros al mes podrá desplazarse en autobús o tranvía, una medida con la que seguimos facilitando el acceso al transporte público y fomentando su uso".

UNA TARIFA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, SIN LÍMITE DE EDAD

La nueva tarifa estará disponible para los alumnos de la Universidad de Murcia y de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), así como para quienes cursen estudios en colegios, institutos, centros de Formación Profesional y otras enseñanzas regladas, sin establecer ningún límite de edad.

De esta forma, podrán beneficiarse estudiantes de todas las etapas educativas, desde las enseñanzas escolares hasta las universitarias, así como aquellas personas que continúen su formación a cualquier edad.

La colaboración entre el Ayuntamiento y las universidades ha permitido avanzar en esta iniciativa, que extiende sus beneficios al conjunto de la comunidad estudiantil con independencia del centro en el que se cursen los estudios. "Esta tarifa no se limita a los universitarios ni establece una edad máxima. Queremos que cualquier persona que esté estudiando pueda beneficiarse de estas condiciones, tanto si acude al colegio o al instituto como si cursa Formación Profesional o estudios universitarios", ha señalado Muñoz.

MEDIDAS PARA FOMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

Esta iniciativa se suma a los refuerzos llevados a cabo en los servicios de autobús y tranvía que conectan con los campus universitarios, con los que se ha incrementado la oferta de transporte público para atender las necesidades de movilidad de los estudiantes.

Entre las medidas adoptadas destaca también la gratuidad del tranvibús, que se mantendrá hasta la finalización del curso académico, permitiendo utilizar este servicio que conecta el Campus de Ciencias de la Salud con el centro de la ciudad sin coste.

Asimismo, el nuevo modelo de transporte contempla la puesta en marcha de servicios nocturnos, que ampliarán las alternativas de movilidad en nuevas franjas horarias y ofrecerán más posibilidades para desplazarse en transporte público.

"Estamos dando facilidades para que cada vez más murcianos utilicen el transporte público. A los precios asequibles sumamos nuevas conexiones y servicios, porque queremos que autobús, tranvía y tranvibús sean una alternativa real para desplazarse por Murcia a lo largo de todo el día", ha concluido el concejal de Movilidad.