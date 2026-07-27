El Ayuntamiento de Murcia impulsa una campaña para reducir la alimentación de palomas en la vía pública

Murcia impulsa una campaña para reducir la alimentación de palomas en la vía pública - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha una campaña de concienciación para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de alimentar a las palomas en la vía pública, una práctica que, según el consistorio, favorece el crecimiento descontrolado de su población y afecta al equilibrio de la fauna urbana, la limpieza de los espacios públicos y la conservación del patrimonio.

La iniciativa, presentada este lunes por la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, se enmarca en el Programa Municipal de Control de Palomas, una estrategia basada en criterios técnicos, científicos y respetuosos con el bienestar animal para mantener la población de estas aves en niveles compatibles con el entorno urbano.

Bajo el lema 'Alimentarlas no las ayuda, nos perjudica a todos', la campaña contempla la instalación de carteles informativos en distintos puntos del casco urbano para sensibilizar a vecinos y visitantes sobre los efectos que tiene dar de comer a las palomas, según ha informado el consistorio murciano.

Torres ha señalado que esta campaña "va mucho más allá de pedir que no se dé de comer a las palomas", la edil ha recordado que suministrar alimento a animales en la vía pública cuando pueda suponer un riesgo para la salud pública está prohibido por la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, aunque ha precisado que el objetivo de la iniciativa es "fundamentalmente informativo y de concienciación".

La campaña forma parte del Programa Municipal de Control de Palomas, en el que también se integra el Proyecto Falco, impulsado por el Ayuntamiento en 2023. Este año, el proyecto se ha ampliado con la incorporación de cuatro nuevos ejemplares gracias a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y cuatro centros de cría autorizados.