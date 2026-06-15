El Ayuntamiento de Murcia incorpora 18 efectivos a la Brigada Forestal de Emergencias

Un nuevo dron se suma a las labores de vigilancia forestal - JUANCHI LOPEZ

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a 18 nuevos efectivos a la Brigada Forestal de Emergencias. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, han presentado este lunes el operativo, enmarcado en la puesta en marcha del Plan Especial de Prevención de Incendios Forestales del Ayuntamiento de Murcia.

"El dispositivo permanecerá activo hasta el próximo 30 de octubre, con el objetivo de prevenir incendios y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia que pueda producirse en los montes, parques forestales y espacios naturales del municipio", han señalado desde el Consistorio.

El plan está integrado por efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que desarrollarán labores coordinadas de vigilancia, prevención y respuesta durante la temporada de mayor riesgo, reforzando la coordinación entre los distintos servicios municipales para actuar con la máxima eficacia ante cualquier incidencia.

Las Brigadas Forestales municipales están conformadas por un total de 78 efectivos, distribuidos en 42 bomberos, 10 agentes de Policía Local y 26 efectivos de Emergencias y Protección Civil, entre los que se incorporan como novedad tres vigilantes medioambientales, destinados a reforzar la supervisión del entorno natural y la detección temprana de riesgos.

5 DRONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El operativo se refuerza además con medios tecnológicos avanzados, incorporando un nuevo dron de vigilancia de última generación del Servicio de Bomberos, que se suma a los dos drones de Protección Civil y a los equipos aéreos de la Policía Local, alcanzando un total de cinco drones operativos para labores de vigilancia forestal.

Estos sistemas permiten la detección rápida de posibles conatos de incendio, la localización de vertidos ilegales, el apoyo en tareas de búsqueda mediante sistemas multisensor con inteligencia artificial, visión nocturna, zoom de largo alcance con capacidad de identificar matrículas desde 250 metros, despegue rápido y captura 3D inteligente para la reconstrucción de zonas afectadas.

El dispositivo contará además con la Patrulla Ecológica de la Policía Local de Murcia, unidad especializada en la vigilancia medioambiental, el control de actividades potencialmente contaminantes y la supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental, con una intensificación de su actividad durante los meses de verano.

59 PARQUES FORESTALES

El municipio de Murcia cuenta con 59 parques forestales, que suman 2.296,19 hectáreas, entre los que destacan espacios como el Parque Forestal Majal Blanco y el Paraje de La Contraparada. A estos se suman otros enclaves de titularidad municipal de alto valor ambiental, algunos incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como El Valle y Sierras de Altaona y Escalona.

Entre estos espacios destacan también Los Ginovinos (115,90 ha), en la Sierra de Altaona, y Coto Cuadros (1.500 ha), compartido con los municipios de Murcia, Molina de Segura y Santomera, además de otros parajes naturales como Los Polvorines, Corvera y La Murta, todos ellos de gran relevancia ecológica.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Desde el Ayuntamiento de Murcia han recordado la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de incendios, instando a la población a respetar las normas de uso de los espacios forestales, evitar conductas de riesgo y comunicar de forma inmediata cualquier comportamiento sospechoso o incidencia a los servicios de emergencia o a la Policía Local.

El Plan Especial de Prevención de Incendios Forestales permanecerá activo durante toda la temporada de alto riesgo con el objetivo de proteger el patrimonio natural del municipio, preservar la biodiversidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía.