El Ayuntamiento de Murcia insta a la Delegación del Gobierno a adoptar medidas frente a los atascos en Ronda Oeste

Retenciones en Ronda Oeste por la obras de Red Eléctrica en Ronda Sur - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha pedido de nuevo a la Delegación del Gobierno un "refuerzo urgente" de medios para evitar el colapso en la autovía MU-33 de Ronda Oeste, tras los atascos generados por las obras que Red Eléctrica está realizando en Ronda Sur.

El Consistorio ha señalado la "inacción" de la Delegación del Gobierno y ha denunciado falta de señalización en la autovía de titularidad estatal afirmando que "solo había una pantalla informativa situada después de la salida de Ronda Sur", según ha informado desde el Consistorio.

La obra que se está realizando es de titularidad estatal y llevada a cabo por una empresa participada por la administración central enmarcada en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 que aprobó el Consejo de Ministros en 2022.

Desde el Consistorio, ha apuntado que "los trabajos deben venir acompañados de medidas por parte de la Administración que permitan minimizar la afección a los ciudadanos, dado que afectan a vías troncales que usan a diario miles de personas".

En este sentido, durante los últimos meses, el Consistorio y la empresa estatal han mantenido reuniones de coordinación para definir itinerarios alternativos y diseñar un dispositivo policial. El Ayuntamiento destinará cerca de 900.000 euros y 24.816 horas de servicio de Policía Local a lo largo de la obra para facilitar los desplazamientos de murcianos y visitantes.

"Frente a esta planificación en las vías de titularidad municipal, nada se ha hecho por la Delegación del Gobierno en las de su competencia, como la Ronda Oeste, generando así atascos y provocando un importante efecto contagio en la trama urbana", han criticado.

El Consistorio ya remitió el pasado viernes un requerimiento formal en el que solicita la adopción de medidas adicionales que contribuyan a mejorar la fluidez del tráfico en esta zona especialmente afectada por las obras que está ejecutando Red Eléctrica.

"Las importantes retenciones registradas en la mañana de hoy y de ayer, de varios kilómetros, han demostrado una vez más la inacción de la administración central, generando importantes molestias a los conductores que no cuentan con señalización adicional en la autovía que les proporcione información ni con efectivos de la Guardia Civil que ayuden a mitigar la congestión", han denunciado.

El Ayuntamiento de Murcia ha vuelto a instar a la Delegación del Gobierno a adoptar de manera inmediata las medidas oportunas para dotar de agilidad al tráfico y facilitar los desplazamientos en las vías de titularidad estatal, en línea con las actuaciones que el propio Consistorio ya está llevando a cabo en las vías de carácter municipal.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se insiste en que estas actuaciones deben incluir un refuerzo de la señalización de las obras en las distintas vías estatales, un incremento de la presencia de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como el diseño y habilitación, en caso de ser necesario, de recorridos e itinerarios alternativos que permitan descongestionar la zona.

"Exigimos a la Delegación de Gobierno que tome medidas para minimizar al máximo las molestias de las actuaciones y obras de Red Eléctrica. Es imprescindible una respuesta rápida y coordinada por parte de la Administración General del Estado para que el impacto de estas obras afecte lo menos posible y evitar que se sigan produciendo episodios de congestión como los vividos en las últimas horas", declaraba el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.