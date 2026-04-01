El Ayuntamiento de Murcia instalará más de 500 aseos públicos en las Fiestas de Primavera

Presentación del Plan Integral de Limpieza para las Fiestas de Primavera 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado el Plan Integral de Limpieza para las Fiestas de Primavera 2026, "el mayor jamás desplegado" con el objetivo de "garantizar la salubridad, el bienestar ciudadano y el disfrute de los ciudadanos".

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, junto a los representantes de las entidades festeras, ha explicado que se instalarán más de medio millar de aseos públicos, alcanzando en torno a las 500 cabinas portátiles, junto a 18 grandes estructuras tipo "isla" conectadas directamente al alcantarillado. Estas instalaciones de alta capacidad están diseñadas para absorber la enorme afluencia de público en los puntos de máxima concentración durante las celebraciones, según han informado desde el Consistorio.

El despliegue incorpora nuevas áreas de servicio en enclaves estratégicos como San Patricio, la Plaza del Cristo del Rescate o la calle Manuel Massotti Littel, además de reforzar y ampliar la disponibilidad de aseos durante toda la semana festiva en ejes clave como Plaza Circular, Santa Clara y Saavedra Fajardo. Como novedad logística destacada, la calle Músico Antonio Acosta contará con un refuerzo significativo gracias a la instalación de tres islas de aseos de gran capacidad.

"Estamos ante el mayor blindaje de higiene urbana de la historia de nuestras fiestas. Murcia merece un dispositivo a la altura de su semana grande: 500 aseos y un equipo humano de 680 personas trabajando. Este despliegue histórico es nuestra respuesta a la magnitud de nuestras tradiciones y una apuesta firme para que cada murciano disfrute de la fiesta con orgullo", ha explicado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez.

VUELVE LA SARDINA HUERTANA: VISIBILIDAD Y CONCIENCIACIÓN

El plan vuelve a apoyarse en la campaña de concienciación ciudadana 'Hazlo por Murcia, hazlo en el baño', que regresa con la Sardina Huertana como embajadora del civismo. Esta figura, que fusiona la tradición huertana con el espíritu del Entierro de la Sardina, volverá a estar presente en calles, barracas y redes sociales para reforzar el uso responsable de los servicios públicos.

Como novedad, los urinarios masivos, conocidos popularmente como "setas", apostarán este año por el diseño y la máxima visibilidad, revistiéndose con grandes lonas protagonizadas por la Sardina. Estas intervenciones permitirán identificar los aseos a gran distancia y facilitarán su rápida localización durante los momentos de mayor afluencia.

La campaña se hace además más participativa con la edición de chapas exclusivas, diseñadas para integrarse en los trajes regionales de huertanos y huertanas, convirtiendo el cuidado del espacio público en un símbolo de orgullo festivo. A ello se suma un circuito visual en farolas con códigos QR interactivos, que permitirá a la ciudadanía consultar desde el móvil el aseo más cercano y llegar hasta él mediante geolocalización.

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR Y PRESENCIA EN LA CALLE

El dispositivo refuerza también su apuesta por la sostenibilidad y la economía circular. Se instalarán más de 200 contenedores de recogida selectiva en el entorno de las peñas, cifra que se duplicará el día del Bando de la Huerta con 204 contenedores adicionales agrupados en islas de reciclaje. Estos puntos estarán conectados mediante dos rutas de transporte inmediato con la planta de tratamiento de Cañada Hermosa.

A este esfuerzo se suma la colaboración de Rotary Club Murcia Norte, que instalará más de 300 papeleras de reciclaje, amarillas y grises, en barracas y zonas estratégicas. En la calle, las Brigadas Cívicas desempeñarán un papel clave informando al sector comercial y hostelero y orientando a los visitantes, reforzando la convivencia y el buen uso de los espacios comunes.

El Ayuntamiento mantiene activo un protocolo operativo que incluye transporte continuo de residuos a Cañada Hermosa mediante dos rutas específicas, rutas de repaso intermedias, vaciado extraordinario de papeleras y una limpieza intensiva nocturna de decapado al finalizar cada jornada.

Con un equipo humano formado por 680 operarios, el dispositivo se completa con medidas específicas durante los grandes desfiles, como la delimitación de zonas para la recogida inmediata de los excrementos de los caballos, minimizando las molestias en tiempo real. Además, un equipo de capataces e inspectores de calidad realizará supervisiones exhaustivas la mañana siguiente a cada evento para verificar el estado de las calles y aplicar ajustes inmediatos si fuera necesario.