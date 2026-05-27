Ayuntamiento de Murcia invierte 538.362 euros en la rehabilitación energética de un edificio municipal de Javalí Nuevo

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, visita las obras de rehabilitación energética y regeneración urbana en el edificio municipal de viviendas de la pedanía de Javalí Nuevo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado las obras de rehabilitación energética y regeneración urbana en el edificio municipal de viviendas de la pedanía de Javalí Nuevo, una actuación que cuenta con un presupuesto de 538.362 euros, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha visitado los trabajos, que tienen como objetivo reducir hasta en un 60% el consumo de energía primaria no renovable del inmueble.

Este proyecto se integra en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) 'Murcia 2-Pedanías', financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La iniciativa global contempla la intervención en un total de 75 viviendas repartidas en cuatro edificios municipales situados en Javalí Nuevo, Beniaján, Churra y Monteagudo, con una inversión conjunta de 1.493.895 euros.

ACTUACIONES EN EL INMUEBLE

La intervención en Javalí Nuevo se desarrolla en un edificio de titularidad municipal con 37 años de antigüedad, compuesto por 23 viviendas y una superficie construida de más de 3.400 metros cuadrados.

Los trabajos técnicos incluyen la reparación de fachadas y cubiertas, la mejora del aislamiento térmico general, la sustitución de 167 carpinterías exteriores por ventanas de PVC con doble acristalamiento y la instalación de sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y climatización en todos los domicilios.

El proyecto complementa las mejoras energéticas con actuaciones de reurbanización exterior para modificar la accesibilidad, la seguridad vial y el alumbrado de la zona en dos fases diferenciadas.

La primera, en ejecución, contempla la ampliación de aceras y renovación del alumbrado con tres nuevas luminarias LED en la calle Arroyo, además de mejoras peatonales en las calles Rambla y Constitución. Suma 122 metros lineales de acera, 244 metros cuadrados de pavimento de adoquín y 60 metros cuadrados de asfalto.

La segunda fase incluirá la ampliación de aceras en la calle Rosario, la renovación de la obra civil de la red de alumbrado y la mejora del asfaltado en las calles Arroyo y Constitución sobre una superficie de 538 metros cuadrados.

El conjunto de la obra civil exterior supondrá la renovación de más de 360 metros cuadrados de aceras (casi 200 metros lineales) y la actualización de la señalización vial horizontal en todo el entorno afectado.

"Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal de rehabilitación y revitalización urbana impulsada por el Ayuntamiento, para seguir transformando los barrios y pedanías del municipio, mejorando los espacios públicos y favoreciendo una mayor calidad de vida para los vecinos", ha dicho el edil Antonio Navarro.