El Ayuntamiento de Murcia invierte de 8 de millones de euros para modernizar la red de saneamiento

El Plan Mejora de Infraestructuras de Saneamiento y Pluviales reforzará uno de los principales ejes de la red de alcantarillado de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, va a acometer un Plan de Actuación para modernizar la red de saneamiento y de evacuación de pluviales, con una inversión de 8 millones de euros.

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, acompañado del concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano, ha señalado que se trata de una actuación para reforzar uno de los principales ejes de la red de alcantarillado del municipio, mejorando su capacidad de evacuación y prolongar su vida útil.

Este Plan de mejora para crear una doble red se centrará en la rehabilitación integral del colector central en toda su longitud, que abarca 2,2 kilómetros desde Zarandona hasta el Bombeo Central, según han informado desde el Consistorio.

"La actuación permitirá prolongar la vida útil de una infraestructura que presta servicio a más de 250.000 habitantes, mejorar su mantenimiento futuro y dotar a Murcia de una red de saneamiento más moderna, segura y preparada para afrontar los desafíos climáticos de las próximas décadas", han explicado.

Además, se construirá una nueva tubería de impulsión en paralelo al colector que permitirá disponer de una vía alternativa para el transporte de las aguas residuales, garantizando el servicio incluso durante futuras labores de mantenimiento o ante cualquier incidencia imprevista.

NUEVA CONDUCCIÓN PARA REFORZAR EL SISTEMA

Con esta nueva infraestructura, que se ejecutará aprovechando los trabajos actuales de Red Eléctrica Española, Murcia contará por primera vez con una alternativa operativa al Colector Central, lo que permitirá realizar actuaciones de conservación y mejora con mayor seguridad.

Además, esta nueva conducción incrementará la capacidad de evacuación durante episodios de lluvia intensa, ya que permitirá que el colector y la impulsión funcionen de forma complementaria, mejorando la gestión de los caudales y reforzando la protección frente a inundaciones.

Los trabajos para la nueva impulsión se ejecutarán en paralelo a los de rehabilitación del colector, que avanzan sobre el calendario previsto, minimizando así las afecciones a la ciudadanía y reduciendo así los plazos de ejecución.

En este sentido, la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano, ha destacado "el buen ritmo de las obras con turnos de trabajo que incluyen sábados, domingos y días festivos, en función de las tareas a realizar, para cumplir con los plazos de reparación".