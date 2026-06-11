El Ayuntamiento de Murcia lanza 150 abonos de aparcamiento 24 horas en Abenarabi por 90 euros al mes

Estacionamiento subterráneo de Abenarabi - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una nueva modalidad de más de 150 abonos mensuales que permitirán aparcar las 24 horas del día por un precio de 90 euros al mes en el estacionamiento subterráneo de Abenarabi, según ha informado el Consistorio capitalino.

La medida, dirigida especialmente a vecinos y usuarios habituales, se pone en marcha tras analizar los patrones reales de uso detectados durante los primeros meses de funcionamiento de esta infraestructura, inaugurada este mismo año en una de las zonas con mayor actividad administrativa y comercial de la ciudad.

Esta nueva oferta busca dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento en el entorno de Abenarabi, un área que concentra a unos 500 trabajadores y recibe presencialmente a unas 22.000 personas al año.

Los bonos mensuales, que garantizan una plaza fija, se concederán por estricto orden de solicitud hasta alcanzar un equilibrio adecuado con las plazas reservadas para la rotación de usuarios.

De forma paralela, el Consistorio ha incorporado otra modalidad específica en el aparcamiento de Hacienda, donde se ofrecerá un abono mensual de 20 euros destinado en exclusiva a los empleados públicos que trabajan en los centros administrativos del entorno.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que, tras haber ampliado la red municipal durante la legislatura con más de 1.700 nuevas plazas --844 de ellas correspondientes a la apertura de Abenarabi y Hacienda--, el objetivo es seguir "adaptando esa oferta a las necesidades reales de sus usuarios".

Con estas incorporaciones, la red gestionada a través de Aparcamurcia alcanza ya las 3.217 plazas de estacionamiento. Las solicitudes pueden tramitarse en el aparcamiento de Artillería o a través de correo electrónico.