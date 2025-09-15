Ayuntamiento Murcia lanza las encuestas del proyecto Access para hacer de Verónicas un modelo de accesibilidad urbana

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; y la de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, Ascensión Carreño - AYUNTAMIENTO MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha las encuestas del proyecto europeo Access (Accessible Cities for Employment in Social Services), en el entorno del Mercado de Verónicas. Todo ello a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, en colaboración con la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo encabezada por Jesús Pacheco, y la de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, dirigida por Ascensión Carreño.

Esta iniciativa, presentada este lunes y que ha contado con la asistencia de Pedro Martínez, presidente del Cermi y Carmen Gil, presidenta de Famdif, busca recoger la experiencia de placeros y visitantes para avanzar hacia un mercado más cómodo, intuitivo y accesible para todas las personas.

Estas encuestas han sido adaptadas a lectura fácil contando con la colaboración de Plena Inclusión Región de Murcia, Cermi y Famdif.

Las encuestas presenciales para los placeros se realizarán entre este lunes y el 30 de septiembre, al igual que las dirigidas a los usuarios, que estarán disponibles en el mismo periodo de manera presencial y, además, de forma telemática a través del Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia ('https://participacion.mimurcia.murcia.es/').

Según Bernabé, la escucha activa a placeros y clientes "es fundamental para garantizar un mercado que responda a las verdaderas necesidades de quienes lo hacen posible cada día".

Estas encuestas "permitirán conocer cómo perciben la accesibilidad, la orientación y el confort del edificio, y qué mejoras son prioritarias para convertir Verónicas en un referente de calidad y modernidad", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Turismo, Comercio y Consumo ha destacado que "queremos que Verónicas sea un modelo de espacio comercial moderno, dinámico y accesible, que combine tradición con innovación y calidad de vida".

Por su parte, la concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha subrayado la importancia del proyecto desde la perspectiva de la inclusión.

"El Mercado de Verónicas no solo es un espacio de compra, es un punto de encuentro social y cultural. Garantizar que cualquier persona, tenga la edad que tenga o las capacidades que tenga, pueda recorrerlo con autonomía y comodidad es una prioridad. Este proyecto europeo permitirá escuchar a quienes más lo necesitan y diseñar soluciones reales para mejorar su día a día", indica.

Los placeros podrán aportar su visión sobre la operatividad y comodidad en su día a día, mientras que los usuarios compartirán su experiencia al acceder, orientarse, desplazarse o utilizar los servicios e instalaciones del mercado.

LAS ENCUESTAS

Las encuestas cuentan con tres bloques de preguntas. El primero y el tercero son comunes, mientras que el segundo se adapta al perfil del participante (placero o visitante).

En el primer bloque se formulan cuestiones sobre género, edad y si la persona encuestada presenta alguna discapacidad o dificultad para moverse, ver, oír, hablar o comprender, con detalle del tipo en caso necesario.

En el segundo bloque, los placeros deberán responder sobre la frecuencia de apertura de su puesto, el número de horas diarias que pasan en el mercado, la percepción de la afluencia de público y horarios de mayor concurrencia, así como la facilidad para moverse en el mercado y las razones de posibles dificultades (como iluminación, ruido y colas).

En el caso de los visitantes, se les preguntará sobre la frecuencia de visita al mercado (diaria, semanal, mensual, ocasional o primera vez), el tiempo medio de estancia por visita, la percepción de la afluencia de público, la facilidad para encontrar lo que buscan, así como la facilidad de movimiento y uso de aseos y puestos, identificando obstáculos como carteles insuficientes, temperatura o falta de asientos.

Finalmente, en el tercer bloque se evaluará el nivel de accesibilidad en aseos, entradas y salidas, iluminación, zonas de descanso, carteles y señales, mostradores y su ubicación.

Además, se recogerán propuestas de mejora como rampas, barandillas, pasillos más anchos, señalización, más luz o mejor organización de los puestos. También se incluye un espacio abierto para comentarios y sugerencias adicionales.

La información recabada se combinará con herramientas tecnológicas como sensores, análisis de flujos peatonales e inteligencia artificial, lo que permitirá elaborar un diagnóstico riguroso y participativo sobre la accesibilidad del mercado.

El proyecto Access, financiado por Horizonte Europa, cuenta con una inversión global cercana a los 5 millones de euros, de los QUE 186.600 euros corresponden al consorcio murciano. Murcia ha sido elegida ciudad piloto junto a Gabrovo (Bulgaria), Bari y Florencia (Italia), con el objetivo de transformar espacios históricos en entornos accesibles, energéticamente eficientes y socialmente inclusivos.

Además, Access se coordina con la intervención de rehabilitación integral del edificio del mercado prevista en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dotada con 3,7 millones de euros, que apuesta por la modernización de Verónicas desde una perspectiva integral que abarque accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia energética y conservación patrimonial, en línea con la Nueva Bauhaus Europea.