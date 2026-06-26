El Ayuntamiento de Murcia licita el nuevo modelo de transporte con 160 vehículos y la recuperación del servicio nocturno

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el portavoz del Gobierno municipal, José Francisco Muñoz, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes la licitación del nuevo modelo de transporte público del municipio. El nuevo contrato, con un valor estimado de 731,5 millones de euros permitirá triplicar los recursos municipales destinados a este servicio, según han informado desde el Consistorio.

La flota contará con 160 vehículos "modernos, accesibles y sostenibles". En concreto, 145 estarán destinados a la prestación del servicio y 15 actuarán como vehículos de reserva.

Los pliegos exigen además que las incorporaciones se realicen con vehículos nuevos. En el caso de los vehículos ECO y C se ha fijado una antigüedad media máxima de 7 años y una máxima de 10, siendo de 8 y 12 en el caso de los vehículos CERO.

Tanto las paradas como los autobuses estarán dotados de tecnología que permitirá al usuario planificar viajes, conocer el tiempo de espera y disponer de más información. Los vehículos contarán además con wifi a bordo y videovigilancia.

De forma paralela, desde el centro de control se podrá conocer la ubicación de los vehículos en tiempo real, detectar incidencias, corregir desfases temporales y mejorar la planificación de la red. Esto permitirá adoptar decisiones en tiempo real en la semaforización y el tráfico para dar prioridad al transporte público y garantizar el cumplimiento de los horarios, así como habilitar recorridos alternativos en caso de ser necesario.

MÁS DE 1.500 EXPEDICIONES DIARIAS

El nuevo modelo permitirá ofrecer más de 1.540 expediciones diarias, más de 636.000 expediciones anuales y cerca de 9 millones de kilómetros de servicio al año. "Estas cifras se traducirán en más frecuencia de paso, menores tiempos de espera, horarios más amplios y una red mejor adaptada a los desplazamientos cotidianos de los murcianos", ha señalado el portavoz del Gobierno municipal, José Francisco Muñoz.

El sistema se articulará en torno a 50 líneas diurnas y 9 nocturnas, reforzará la cobertura del servicio en barrios y pedanías y está diseñado para adecuarse a los recorridos reales que realizan los murcianos por motivos laborales, educativos, sanitarios, administrativos o de ocio.

El contrato dispondrá de una gran flexibilidad, lo que permitirá adaptar el servicio a necesidades extraordinarias, refuerzos puntuales y eventos especiales.

LÍNEAS NOCTURNAS Y CONEXIONES TRANSVERSALES

Entre las novedades del nuevo modelo destaca la recuperación del servicio nocturno, articulado en torno a 9 líneas que operarán los fines de semana y vísperas de festivos y permitirán dar cobertura al 90% de la población y mejorar la movilidad entre Murcia y sus pedanías, contando con horarios coordinados para facilitar los transbordos entre ellas.

El nuevo modelo incorpora además 7 líneas transversales que conectarán pedanías entre sí sin necesidad de pasar siempre por el casco urbano, reduciendo tiempos de viaje y facilitando desplazamientos que hasta ahora resultaban más largos o complejos.

MEJORES CONEXIONES CON UNIVERSIDADES Y HOSPITALES

El nuevo modelo mejorará de forma importante las conexiones con los principales centros atractores del municipio, como universidades, hospitales, la estación del Carmen, polígonos industriales, intercambiadores, centros administrativos y grandes espacios de actividad.

TARIFA COMÚN PARA BARRIOS Y PEDANÍAS Y TRANSBORDOS GRATUITOS

La licitación del nuevo modelo de transporte se produce después de que el Pleno aprobara definitivamente este jueves la nueva Ordenanza de Tarifas del transporte público municipal, que establece una tarifa común para barrios y pedanías, transbordos gratuitos y tarifas planas.

La nueva regulación contempla también la gratuidad del transporte público para menores de 7 años y para cuidadores de personas dependientes con movilidad reducida, además de simplificar el sistema actual al reducir el número de títulos.

Estas medidas permiten integrar completamente los distintos modos de transporte, facilitando así la combinación de autobús, tranvía y tranvibús en los desplazamientos y permitiendo al usuario optar por el que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento.

REUNIONES PARA EXPLICAR LAS MEJORAS

El Consistorio va a iniciar además una ronda de reuniones con centros atractores, juntas municipales, asociaciones vecinales, colectivos sociales, entidades representativas y vecinos.

El objetivo es explicar de forma clara las mejoras que incorporará la nueva red, los cambios en líneas, frecuencias, horarios, conexiones, tarifas y transbordos, así como las nuevas posibilidades de desplazamiento entre barrios, pedanías y grandes centros de actividad, para que cada vecino conozca las mejoras que tendrá en sus trayectos habituales.

En los últimos meses, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha medidas que anticipan esta transformación, como la puesta en marcha del tranvibús, la incorporación de vehículos eléctricos a la flota municipal o la puesta en marcha de refuerzos en las líneas de mayor demanda, lo que ha permitido que el 30% de los kilómetros se realicen ya con vehículos eléctricos.