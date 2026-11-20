MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia licitará antes de que finalice 2026 la renovación integral de la carretera de Alcantarilla, una actuación valorada en 2,7 millones de euros que permitirá transformar uno de los principales corredores del oeste del municipio mediante el asfaltado completo de las avenidas Ciudad de Almería y de Alcantarilla, desde Ronda Oeste hasta el límite municipal con Alcantarilla, y la remodelación de las rotondas de acceso a la autovía.

La intervención enmarcado en el plan de mejora de esta carretera es resultado del trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses, en los que se han estudiado distintas alternativas, definido las fases de ejecución e incorporado la transformación de las rotondas de acceso a Ronda Oeste para agilizar el tráfico.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "llevamos meses trabajando en esta actuación porque conocemos el estado de la carretera de Alcantarilla y sabemos lo importante que es para miles de vecinos. Hemos estudiado las soluciones, definido las inversiones y organizado las fases para ofrecer una mejora integral y duradera, reduciendo las molestias durante las obras. El siguiente paso será sacar la actuación a licitación antes de que termine el año".

LA REMODELACIÓN DE LAS ROTONDAS REDUCIRÁ AGLOMERACIONES

Una de las principales novedades del proyecto será la transformación de las rotondas de acceso a Ronda Oeste, que permitirá reorganizar la circulación y mejorar las conexiones con la carretera de Alcantarilla.

La intervención modificará especialmente la rotonda situada al oeste del enlace, que dejará de tener su actual configuración circular para adoptar una geometría alargada. Esta nueva disposición permitirá eliminar el ceda el paso existente al finalizar la carretera de Alcantarilla, facilitando la incorporación directa de los vehículos, agilizando así la salida de vehículos.

La remodelación permitirá reordenar los movimientos de entrada y salida, mejorando tanto los accesos hacia Ronda Oeste y la carretera de Alcantarilla como las incorporaciones desde ambas vías. El diseño ha tenido en cuenta el paso del transporte público, adaptándose la nueva configuración a las necesidades de maniobra de estos vehículos.

TRES FASES CONSECUTIVAS PARA RENOVAR TODA LA CARRETERA

El Ayuntamiento de Murcia ha delimitado tres tramos de actuación que permitirán avanzar sucesivamente desde Ronda Oeste hasta el límite municipal con Alcantarilla.

La primera fase, con una inversión estimada de 464.000 euros, comprenderá la remodelación de las rotondas de acceso a Ronda Oeste y la renovación del firme de la avenida Ciudad de Almería hasta el camino de Albadel.

La segunda fase abarcará el recorrido comprendido entre el camino de Albadel y el camino de San Juan de la Cruz, en el entorno del acceso a la estación de Murcia Cargas, mientras que la tercera fase completará el asfaltado desde este punto hasta el límite del término municipal con Alcantarilla.

Los trabajos se ejecutarán de forma escalonada, de manera que la finalización de cada tramo dará paso al inicio del siguiente. Esta organización permitirá concentrar las obras en zonas concretas, evitar la ocupación simultánea de toda la carretera y reducir las molestias a vecinos y conductores.

UNA PLANIFICACIÓN QUE HA TENIDO EN CUENTA LAS GRANDES OBRAS

La programación de la renovación se ha coordinado con las grandes obras de infraestructuras desarrolladas durante los últimos meses en distintos puntos de Murcia, especialmente las ejecutadas por Red Eléctrica, con el objetivo de evitar una acumulación de cortes y restricciones de tráfico.

La recuperación este viernes de seis kilómetros de grandes avenidas, tras los trabajos de Red Eléctrica y Aguas de Murcia, supone un avance importante en la normalización de la circulación y permite impulsar nuevas actuaciones sobre la red viaria municipal.

"Sabemos las dificultades que han provocado las grandes obras de estos meses y hemos querido evitar que los vecinos tuvieran que soportar nuevas restricciones simultáneas. Hemos organizado las actuaciones pensando no solo en las infraestructuras que hay que mejorar, sino también en las personas que necesitan desplazarse cada día. Ahora que se recuperan estos carriles, podemos avanzar en la renovación de la carretera de Alcantarilla", ha explicado Muñoz.

La actuación se acometerá sobre la configuración actual de la carretera "ante la falta de respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la propuesta municipal para trasladar el carril bici a itinerarios alternativos por el bulevar del soterramiento ferroviario y junto a la mota del río Segura", indican desde el consistorio.

Esta modificación permitiría recuperar espacio en la calzada e incrementar la anchura de los carriles de circulación, además de ofrecer nuevos recorridos para los desplazamientos ciclistas. Sin embargo, el Consistorio ha decidido no supeditar el asfaltado a esta cuestión y procederá a renovar íntegramente los carriles actuales, manteniendo su propuesta de mejora de la configuración viaria.

"Hemos planteado una solución que permitiría ganar anchura para los vehículos y mejorar los itinerarios ciclistas, pero no podemos seguir esperando una respuesta del Ministerio mientras los vecinos necesitan una carretera en mejores condiciones. Vamos a actuar sobre los carriles actuales, sin renunciar a las mejoras que hemos propuesto", ha señalado el concejal.

UNA ACTUACIÓN PARA MEJORAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE MILES DE VECINOS

La carretera de Alcantarilla constituye uno de los principales corredores de comunicación del oeste de Murcia y soporta una intensidad de tráfico cercana a los 25.000 vehículos diarios, con más de 11.500 desplazamientos en dirección a Alcantarilla y más de 12.000 hacia Murcia.

Esta infraestructura presta servicio a las pedanías de Barriomar, Nonduermas, Era Alta, Rincón de Seca, La Raya y Puebla de Soto, cuyo entorno reúne a más de 70.000 habitantes, además de canalizar desplazamientos laborales, transporte público y tráfico de mercancías.

El Ayuntamiento ha optado por una renovación completa de la calzada frente a otras alternativas técnicas que contemplaban actuar únicamente sobre el carril central más deteriorado, con el objetivo de ofrecer una solución duradera y mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

La intervención permitirá actuar conjuntamente sobre el firme y los accesos desde Ronda Oeste, dando respuesta a las necesidades de una infraestructura fundamental para las comunicaciones entre Murcia y las pedanías del oeste del municipio. De forma paralela, continúa mejorando el transporte público en este corredor, dando alternativas a los vecinos.