El Ayuntamiento de Murcia Murcia aprueba los proyectos para construir tres nuevas salas de estudio con 252 plazas

Concejales del Ayuntamiento de Murcia tras la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes los proyectos de construcción y adecuación de tres nuevas salas de estudio 24 horas en las pedanías de Puente Tocinos y Cabezo de Torres y en el barrio del Progreso.

La actuación, que cuenta con una inversión conjunta superior a los 1,43 millones de euros, incorporará 252 nuevas plazas a la red pública municipal, según ha informado el Consistorio.

Con la ejecución de estas tres infraestructuras, la Red Municipal de Salas de Estudio alcanzará un total de 24 centros y 1.356 plazas operativas, con un refuerzo de la presencia de este servicio en las pedanías del término municipal.

Todas las instalaciones dispondrán de climatización, iluminación LED, ventilación eficiente, sistemas de seguridad, conexión wifi y control de acceso los 365 días del año para responder a la demanda de los estudiantes durante la época de exámenes y la preparación de oposiciones.

En el barrio del Progreso, la Administración municipal acondicionará un local de titularidad pública ubicado en la calle Pedáneo Isidro Roca. Las obras, licitadas por un importe de 211.138,93 euros, permitirán habilitar 72 plazas en una superficie útil de 146 metros cuadrados.

En Puente Tocinos, el proyecto contempla la edificación de un inmueble independiente en la calle Trovero el Repuntín con un presupuesto base de licitación de 618.048,89 euros. El nuevo edificio contará con 80 puestos de estudio, aseos, sala de usos múltiples y almacén sobre una superficie de 231,30 metros cuadrados útiles.

Por su parte, la actuación proyectada en Cabezo de Torres supondrá la construcción de una nueva sala en la calle Reina Sofía, junto al Centro Municipal. Con un presupuesto de 604.885,20 euros, el edificio exento dispondrá de casi 233 metros cuadrados útiles y dará capacidad a 100 usuarios simultáneos.

La red actual se distribuye por las distintas áreas del municipio. En la zona norte y nordeste cuenta con espacios en Monteagudo, Cobatillas, Casillas, El Esparragal, Zarandona, Llano de Brujas, El Raal, Alquerías y Zeneta.

El casco urbano dispone de las salas de Ronda Sur y The Open Faculty, mientras que la zona sur y sureste integra los equipamientos de Aljucer, Los Dolores, Rincón de Seca, Beniaján, San José de la Vega, Torreagüera y Los Garres.

Por último, la zona oeste y suroeste abarca los centros de Sangonera la Verde, Sangonera la Seca y Los Martínez del Puerto.