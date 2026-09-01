El Ayuntamiento de Murcia oferta 61 cursos gratuitos de formación para más de 700 personas

La concejala de Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, presenta la oferta formativa para el segundo semestre de 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este martes su oferta formativa para el segundo semestre de 2026, una programación compuesta por un total de 61 acciones formativas --34 en modalidad presencial y 27 online-- orientada a cualificar a más de 700 personas, según ha informado el consistorio capitalino.

La concejala de Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha explicado que la oferta es de carácter gratuito y las personas participantes en la formación presencial podrán optar a becas destinadas a sufragar los gastos de transporte.

Las actuaciones presenciales se impartirán en la red de Centros de Formación e Iniciativas de Empleo (CFIE) del Servicio de Empleo, ubicados en las pedanías de El Palmar y La Fica, en la Agencia de Desarrollo Local y en el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías.

El diseño del catálogo se ha fundamentado en el análisis socioeconómico del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, con el objetivo de responder a las demandas del mercado laboral del municipio y apoyar tanto la inserción de desempleados como el reciclaje profesional de personas ocupadas.

PROGRAMAS EXPERIENCIALES

Entre las iniciativas más destacadas de la programación figuran los Programas Experienciales (PEX), que combinan la impartición de certificados profesionales con un contrato laboral efectivo de 12 meses de duración.

En este ámbito se encuadra el programa 'Almudí', ya en marcha y dirigido a 40 personas mayores de 24 años para su capacitación en la rehabilitación de edificios a través de especialidades como carpintería, fontanería, climatización, instalaciones eléctricas, pintura y montaje de placas de yeso.

Asimismo, se pondrá en marcha el PEX 'Hostelería con futuro', orientado a 40 jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.

Impartido en las instalaciones de la Escuela de Hostelería Municipal en el CFIE de El Palmar, ofrecerá cuatro itinerarios formativos en cocina, servicios de bar y cafetería, repostería y limpieza de superficies y mobiliario.

CUALIFICACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Para las personas desempleadas que carecen de titulación académica previa, el Servicio de Empleo ha dispuesto cuatro certificados profesionales de nivel 1 en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos', 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica', 'Operaciones de fontanería, calefacción y climatización doméstica' y 'Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos'.

La oferta para este colectivo se completa con tres especialidades formativas en el CFIE de El Palmar centradas en tuberías de cobre, instalaciones eléctricas y pintura de vehículos.

En la vertiente de integración social, el programa contempla seis proyectos específicos de orientación e itinerarios de empleabilidad para 90 desempleados con necesidades formativas especiales.

Estas acciones abarcan disciplinas como competencias clave con inglés, fontanería y electricidad básica, atención sociosanitaria e imagen personal (estética y peluquería) en los centros de El Palmar, La Fica y la Agencia de Desarrollo Local.

FORMACIÓN EN PEDANÍAS Y OFERTA PARA OCUPADOS

El Programa de Mejora de la Empleabilidad dirigirá sus acciones a personas de entre 16 y 65 años en las pedanías de Alquerías y Los Ramos, en colaboración con los Servicios Sociales y centros culturales.

Financiará cursos de costura inicial y avanzada, competencias digitales básicas y español para extranjeros, contando el centro de Alquerías con un servicio de ludoteca para facilitar la conciliación familiar.

Finalmente, la formación para trabajadores ocupados y autónomos incluye nueve especialidades telemáticas a través del Centro Virtual de Formación sobre habilidades digitales, comercio electrónico, ciberseguridad, sanidad e inteligencia artificial, además de dos certificados profesionales presenciales en almacén y docencia para la formación profesional (capacitando a 30 personas) y los talleres del Aula Abierta con propuestas como primeros auxilios o inteligencia artificial aplicada.

Las solicitudes pueden formalizarse a través de la web 'emplea.murcia.es', presencialmente en la red de centros de empleo o en el teléfono '968 200 293'.