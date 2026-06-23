El Ayuntamiento de Murcia presenta la nueva web del Plan General de Ordenación Urbana

Presentación de la nueva web del Plan General de Ordenación Urbana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha dado un nuevo paso en la elaboración de su próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la puesta en marcha de la plataforma digital 'Murcia en Futuro' ('https://enfuturo.murcia.es/'), según ha informado el Consistorio capitalino.

Esta nueva herramienta permitirá a la ciudadanía seguir en tiempo real la evolución de los trabajos, acceder a la documentación del proceso y participar en la definición del modelo de municipio para las próximas décadas.

La presentación de la web ha corrido a cargo de los concejales de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro; Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; y Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Los responsables municipales han destacado que la plataforma nace con el objetivo de convertirse en espacio de referencia y diálogo permanente para vecinos, asociaciones, profesionales y empresas.

Al respecto, el concejal Antonio Navarro ha destacado que el nuevo PGOU definirá cómo quiere crecer y desarrollarse el municipio durante las próximas décadas, permitiendo que esta web acerque un proceso complejo a los ciudadanos para lograr una Murcia "más sostenible, equilibrada y preparada para afrontar los retos del siglo XXI".

Por su parte, la edil Mercedes Bernabé ha subrayado que la Murcia del futuro debe construirse "escuchando a quienes la viven cada día", garantizando que todas las voces formen parte del proceso.

Asimismo, José Guillén ha puesto el foco en la accesibilidad de la herramienta, calificándola como un ejemplo de cómo la tecnología e innovación adaptada a dispositivos móviles puede hacer la participación "más sencilla, directa e inclusiva".

ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA Y COMPONENTES PARTICIPATIVOS

La plataforma incorpora una sección dedicada al Plan General que explica sus objetivos, la evolución urbana de Murcia desde el siglo IX hasta el plan vigente de 2001 y la singularidad de su modelo de ciudad-territorio-huerta.

También cuenta con un apartado específico para el proceso participativo, donde se detallan las tres fases previstas para este año 2026 junto a su calendario, y se establecen once temáticas de participación organizadas en tres dimensiones: Modelo Territorial, Desarrollo Económico, y Espacio Urbano y Ciudadanía.

A estas funcionalidades se suma un repositorio documental con la normativa urbanística vigente y los informes resultantes de cada fase; una agenda viva de eventos y noticias; y un formulario de participación ciudadana habilitado para que cualquier vecino pueda enviar propuestas vinculadas de forma directa a su pedanía o barrio.

El nuevo Plan General abordará cuestiones estratégicas como el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la cohesión territorial entre barrios y pedanías, la protección de la huerta, la actividad económica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, configurándose como la hoja de ruta para la transformación del municipio.

PROCESO PARTICIPATIVO EN MARCHA

La nueva web servirá como canal principal de información para el proceso participativo impulsado por el Consistorio. Según ha informado, durante los últimos meses ya se han desarrollado diferentes acciones de consulta ciudadana, entre las que destaca una campaña de 1.000 encuestas distribuidas por todo el término municipal para recoger las prioridades directas de los vecinos y asentar las bases del diagnóstico estratégico.

A este trabajo de campo se suma la participación de expertos, representantes sociales, agentes económicos y entidades del territorio, cuyas aportaciones y próximas mesas de trabajo podrán ser consultadas de forma abierta y transparente a través de la nueva plataforma digital.