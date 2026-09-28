El Ayuntamiento de Murcia recupera el tercer carril de la Costera Norte en Cabezo de Torres y Los Rectores

Arrancan las obras en la pedanía de Cabezo de Torres para completar el tercer carril exterior de la calzada sur de la Costera Norte - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha visitado las obras iniciadas este lunes en la pedanía de Cabezo de Torres para completar el tercer carril exterior de la calzada sur de la Costera Norte, una actuación destinada a mejorar la fluidez de la circulación y aprovechar uno de los principales ejes viarios del norte del municipio.

Los trabajos se desarrollan entre la Vereda de Fortuna y la avenida Alto Atalayas, acceso a Cabezo de Torres por su zona noreste, y abarcan una longitud aproximada de 1,1 kilómetros, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

"Seguimos resolviendo actuaciones que tienen una repercusión directa en el día a día de los murcianos. Nuestro objetivo es que las infraestructuras que ya existen funcionen a pleno rendimiento y que los vecinos puedan desplazarse de forma más cómoda y fluida por el municipio", ha dicho Pérez.

La intervención incluye la retirada de los elementos provisionales, la limpieza y acondicionamiento del tramo, la renovación de la señalización horizontal y la instalación de nuevos elementos de protección para vehículos y bicicletas.

Asimismo, los trabajos contemplan la finalización de la semirrotonda situada en la intersección con la calle Progreso, lo que permitirá completar la actuación y abrir totalmente al tráfico el carril pendiente en este tramo.

En este punto se instalará el bordillo delimitador y se completarán la base del firme, las capas de asfalto, la señalización horizontal y el parterre semicircular, lo que permitirá la apertura total al tráfico del carril pendiente en este tramo.

La actuación cuenta con un presupuesto de 129.792,89 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

CONTINUIDAD EN LOS RECTORES

El inicio de estas obras coincide con la culminación esta semana de la recuperación del tercer carril en el entorno de Los Rectores, tras finalizar los trabajos vinculados al desmontaje de las torres de alta tensión y del tendido aéreo que ocupaban parte de la plataforma viaria.

La retirada de estas infraestructuras y la posterior reposición del espacio que ocupaban han permitido eliminar el estrechamiento y dar continuidad al tercer carril en este ámbito por primera vez desde la construcción de la Costera Norte.

Los conductores disponen ya de la sección completa de la vía en este entorno, lo que supone recuperar un espacio para la circulación que durante años había estado condicionado por las antiguas instalaciones eléctricas.