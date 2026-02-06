Ayuntamiento Murcia registra hasta 40 avisos por las fuertes rachas de viento

Actuación de los bomberos ante las fuertes rachas de viento - CUENTA DE X DE BOMBEROS MURCIA

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia registró en la jornada de este jueves hasta 40 avisos por el fuerte temporal de viento, que alcanzó rachas máximas de hasta 70 km/h en la localidad, según ha comentado este viernes en rueda de prensa, tras dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno, la portavoz Rebeca Pérez.

Ante el aviso amarillo emitido por Meteorología, el Ayuntamiento, ha destacado, "se anticipó tomando diferentes medidas preventivas, sobre todo temas de información al ciudadano y balizamiento de lugares, especialmente los más sensibles con arbolado de gran porte".

Los asuntos se gestionaron con "rapidez", ya que los servicios municipales "estaban advertidos y todos los operativos estaban desplegados por barrios y pedanías", de forma que la jornada concluyó sin daños "reseñables".