El Ayuntamiento de Murcia renovará el firme de la Vereda de Cayuelas en El Esparragal con una inversión de 223.000 euros

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MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado este viernes luz verde al proyecto para la renovación integral del firme de la Vereda de Cayuelas, en la pedanía de El Esparragal, con una inversión superior a los 223.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras se centrarán en la rehabilitación del pavimento, para lo que se procederá al saneo de blandones mediante la demolición y reconstrucción de las capas afectadas. Posteriormente, se reforzará el firme con nuevos materiales asfálticos adaptados a las condiciones del tráfico y la climatología.

Además, la intervención contempla la reposición completa de la capa de rodadura mediante una nueva pavimentación asfáltica, así como trabajos de fresado en los entronques para mejorar la integración de la actuación y la durabilidad del firme.

El proyecto incluye también mejoras en el drenaje superficial con la construcción de nuevos imbornales y conexiones a la red para favorecer la evacuación de aguas pluviales y evitar acumulaciones de agua durante episodios de lluvia.

El vial de la Vereda de Cayuelas tiene su origen en un carril de huerta como servidumbre entre los quijeros del Merancho de Los Molinas y del Brazal Bajo de la Cueva. Así, la actuación se ejecutará sobre viario público municipal y contempla también medidas específicas de seguridad y control de calidad.

Por último, se procederá a la reposición de la señalización horizontal y vertical. La ejecución de la obra ha sido programada realizando cortes parciales y desvíos de tráfico alternativos para facilitar el acceso de los vecinos a sus viviendas y propiedades.