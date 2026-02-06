Ayuntamiento Murcia renueva y amplía sus tótems turísticos, que se instalarán también en las pedanías

El edil de Turismo, Jesús Pacheco, junto a los concejales José Francisco Muñoz y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de tótems turísticos identificativos en la vía pública con códigos Navilens. Con esta adjudicación se llevará a cabo la construcción e instalación de 132 nuevos tótems, lo que permitirá renovar y sustituir los ya existentes y crear 56 nuevos elementos informativos, ampliando así la red de señalización turística y mejorando su calidad y funcionalidad.

Otras de las novedades es que se ampliará su red a los lugares más significativos con los que cuentan las pedanías y facilitarán la información en más de una veintena de idiomas, según ha avanzado el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

Estos tótems son "totalmente accesibles, menos intrusivos en la vía pública, de manera que no supongan un obstáculo para una persona con discapacidad visual, y estéticamente también mejora el entorno y cuida esos espacios tan singulares donde se van a ubicar, tanto en barrios como en pedanías", ha destacado la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio murciano, Rebeca Pérez.

Una acción que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Murcia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El contrato ha sido adjudicado a la mercantil Cersan Cerramientos Metálicos, S.L.U., por un importe de 110.927 euros. El plazo de ejecución previsto es de un mes y medio, sin posibilidad de prórroga.

Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, y la de Turismo, Comercio y Consumo, forma parte del Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos y se enmarca en la estrategia municipal para mejorar la accesibilidad, la información turística y la experiencia de quienes visitan la ciudad, mediante el uso de tecnologías innovadoras y herramientas inclusivas como los códigos Navilens, que facilitan el acceso a la información a personas con discapacidad visual y a la ciudadanía en general.

En la actualidad, el municipio cuenta con 76 tótems turísticos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Los nuevos tótems se realizarán en acero inoxidable, con un diseño renovado y actualizado. En la placa inferior, figurará el escudo municipal y la leyenda 'Ayuntamiento de Murcia' grabados a láser, y habrá textos informativos sobre cada edificio o espacio en español e inglés. Igualmente, contarán con códigos Navilens.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la modernización del destino turístico, la accesibilidad universal y la puesta en valor del patrimonio cultural y urbano, avanzando hacia una ciudad más innovadora, inclusiva y preparada para los retos del turismo del futuro.

El concejal Jesús Pacheco ha avanzado que el objetivo es aumentar los lugares para su instalación, no solo en los que se encontraban con anterioridad, sino en aquellos puntos que se consideran principales, edificios, monumentos o lugares de mayor afluencia turística, así como a pedanías.

Además de la accesibilidad para cualquier persona que tenga problemas de visión, los códigos Navilens proporcionará información ampliada, de forma que incorporará "información audiovisual de lo que allí ocurre o alrededor de ese tótems".