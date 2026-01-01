El Ayuntamiento de Murcia y la UMU firmarán un convenio sobre innovación urbana europea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un convenio de colaboración con la Universidad de Murcia para dar "paso decisivo en la estrategia municipal para situar a la ciudad en la vanguardia de la innovación urbana europea". Este acuerdo establece un marco estable de cooperación institucional orientado a impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento aplicados directamente a la gestión y transformación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, permitirá consolidar a Murcia como ciudad piloto en iniciativas europeas de alto impacto, especialmente en el marco del programa Horizonte Europa, el principal instrumento de la Unión Europea para abordar los grandes retos urbanos relacionados con la sostenibilidad y la digitalización.

"Este convenio fortalece la posición de Murcia en Europa y demuestra que nuestro municipio puede liderar las políticas del futuro, convirtiendo la innovación en una herramienta real para mejorar la vida de las personas", ha señalado la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

El acuerdo contempla una inversión máxima de hasta 200.000 euros, financiada íntegramente con fondos europeos, lo que permitirá desarrollar soluciones avanzadas en ámbitos como la movilidad inteligente, la planificación urbana, la sostenibilidad ambiental y la mejora de los servicios públicos. "Este convenio no es un acuerdo técnico más, sino que define el rumbo de Murcia para los próximos años", ha finalizado la edil Bernabé.