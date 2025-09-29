El Ayuntamiento de Murcia y UMU suscriben un acuerdo para impulsar el estadio Monte Romero, en el Campus de Espinardo

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, suscriben el acuerdo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, han suscrito un acuerdo con una vigencia de cuatro años prorrogables para garantizar el mantenimiento del estadio Monte Romero, en el Campus de Espinardo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En virtud del convenio, el Consistorio asume la limpieza y conservación del estadio y realiza una aportación económica para sufragar el gasto corriente derivado del funcionamiento de la instalación.

La UMU, por su parte, continuará proporcionando los suministros de agua y electricidad, organizará programas deportivos y competiciones en el estadio, facilitará el acceso a estudiantes y deportistas, aportará personal técnico especializado y presentará la planificación de actividades que se desarrollarán en la instalación.

Ballesta ha destacado que "esta instalación se ha convertido en un referente para el atletismo en general, para el deporte en la ciudad de Murcia. Estamos muy satisfechos de que esté tan bien contenida en el campus universitario de Espinardo; un campus ejemplar en el que se combina, lógicamente, la parte académica con sus facultades, con sus centros de investigación, pero también que tiene instalaciones deportivas".

PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA INCLUSIÓN

El acuerdo establece como prioridad el fomento del deporte universitario, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de acceder a la instalación para entrenamientos, competiciones y programas de actividad física, así como del deporte femenino, garantizando igualdad de oportunidades y visibilidad a las deportistas en todas las disciplinas.

También promoverá el deporte inclusivo al garantizar que personas con discapacidad o en riesgo de exclusión encuentren en el estadio un lugar accesible, seguro y adaptado para la práctica deportiva.

Las partes constituirán una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, que velará por la coordinación y el desarrollo de las actividades previstas.