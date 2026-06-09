El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inicia las obras de recuperación del Castillo de Nogalte

La Alcaldesa De Puerto Lumbreras, María De Los Ángeles Túnez, Presenta Las Obras De Recuperación Del Castillo De Nogalte Junto A Los Concejales De Obras Públicas Y Participación Ciudadana, Juan Rubén Burrueco Y Antonio López - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras dará un lavado de cara al Castillo de Nogalte con las obras de recuperación del conjunto monumental Medina de Nogate, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha afirmado que el proyecto cuenta con una inversión cercana al millón de euros, concretamente 900.132 euros, financiado a través del programa estatal '2% Cultural' que aportará 599.496,11 euros y el Ayuntamiento que invertirá 300.635,89 euros de fondos propios. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 15 meses, estando previsto que comiencen el próximo 15 de junio.

Túnez ha indicado que "entre las principales actuaciones previstas destaca la eliminación de la cubierta vegetal existente tanto en el castillo como en su entorno inmediato". Asimismo, se llevará a cabo una actuación integral sobre los muros y torreones mediante tratamientos específicos para eliminar humedades y manchas de polución y la reparación de los socavones existentes en el recinto mediante técnicas tradicionales de relleno de grava, arena y morteros de cal, además de la reposición de pavimentos y otros elementos deteriorados.

"Uno de los aspectos más relevantes de la intervención será la consolidación estructural de las torres 1, 4 y 5, donde se actuará para corregir movimientos y grietas detectadas, reforzando los cimientos mediante inyecciones de mortero de cal y sistemas de cosido estructural que permitan devolver la estabilidad a la infraestructura", han explicado.

Además, se reconstruirá el muro de tapial situado en la zona sur del castillo empleando técnicas tradicionales de tapial y respetando los sistemas constructivos originales de la fortaleza.

La alcaldesa ha apuntado que "el plan incluye igualmente la reparación de los lienzos murarios deteriorados, la creación de nuevas soleras de protección en las bases exteriores de los muros y la implantación de un sistema de drenaje de aguas de lluvia para evitar filtraciones y procesos erosivos".

"Estos trabajos se realizan tras las labores previas de estabilización y consolidación del Castillo de Nogalte con una inversión de 77.625,87 euros, financiadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento".