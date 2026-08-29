El Ayuntamiento ultima las obras en los colegios para garantizar la vuelta a las aulas en las mejores condiciones

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena desarrolla este verano un completo plan de obras para adecuar y modernizar los centros educativos públicos del municipio de cara al inicio del próximo curso escolar. Las actuaciones suponen una cuantía de medio millón de euros, a los que se suma una inversión superior a los 800.000 euros, para la eliminación del fibrocemento en el CEIP Vicente Medina.

El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, ha visitado alguna de estas obras y recordando que "estamos aprovechando estos meses de verano para realizar obras, para mejorar y para adecuar los centros educativos de Cartagena".

Según ha explicado el edil, estas actuaciones forman parte de un gran plan que "ya supera los siete millones de euros desde el inicio de la legislatura" con el fin de que "cuando los alumnos vuelvan a sus clases en septiembre, se las encuentren en mejores condiciones de las que las dejaron en junio".

Las labores contemplan diferentes intervenciones enfocadas a la mejora de las infraestructuras y al confort de la comunidad educativa, destacando la renovación de las instalaciones deportivas en el marco del compromiso municipal asumido al inicio de la legislatura. Asimismo, las obras incluyen la sustitución de ventanas y persianas para reforzar el aislamiento térmico de los edificios y la habilitación de nuevas áreas de sombra en los patios escolares.

En el ámbito deportivo, el plan de renovación de instalaciones contempla la mejora integral de siete pistas durante el verano, un conjunto de trabajos que continuará desarrollándose de forma progresiva hasta completarse en la próxima Semana Santa. Entre los centros beneficiados en esta fase se encuentran La Asomada, San Fulgencio, San Ginés de la Jara-El Estrecho, Nuestra Señora de los Dolores, Gabriela Mistral, Azorín y el propio CEIP Vicente Medina.

Paralelamente, las obras en marcha suponen el inicio de las primeras actuaciones del Plan Municipal de Climatización Escolar. Los trabajos de carpintería exterior y la creación de espacios con sombra en colegios como San Cristóbal, Asdrúbal, Vicente Medina, Luis Calandre, Concepción Arenal y Nuestra Señora del Mar permitirán mejorar la eficiencia energética de los inmuebles, reducir las temperaturas en las aulas y asegurar zonas de juego protegidas del sol.

Por su parte, la intervención en el CEIP Vicente Medina combina la aportación municipal con la actuación impulsada por la Consejería de Educación para la retirada del fibrocemento, la instalación de placas solares fotovoltaicas y la mejora bioclimática del edificio, lo que permitirá rebajar la temperatura interior del centro en una media de ocho grados y reducir un 30% su consumo energético.

UN PLAN DE CLIMATIZACIÓN QUE ALCANZARÁ A 45 COLEGIOS

Las actuaciones desarrolladas este verano constituyen el arranque del nuevo Plan Municipal de Climatización Escolar anunciado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, una iniciativa proyectada hasta 2030 que beneficiará a 45 colegios públicos de Cartagena.

El plan combina una línea de subvenciones anuales que ascienden a 1 millón de euros hasta 2030, con soluciones estructurales y medidas de aplicación inmediata adaptadas a las necesidades de cada centro, tales como la instalación de toldos y sombras, la mejora del aislamiento en ventanas y fachadas, y la plantación de arbolado para reducir el impacto térmico en las aulas.