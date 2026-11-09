Aznar abrirá este viernes la campaña electoral del PP de la Región de Murcia con mítines en Cartagena y Molina

Archivo - El expresidente del Gobierno de España José María Aznar - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar abrirá este viernes en Cartagena y Molina de Segura la campaña del Partido Popular de la Región de Murcia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según han informado fuentes de la formación política.

El primer acto electoral tendrá lugar a las 14.00 horas en el restaurante El Paraíso de la ciudad portuaria, donde el exdirigente nacional estará acompañado por el presidente del PP autonómico, Fernando López Miras, y la líder de la organización local, Noelia Arroyo.

La jornada continuará a las 18.00 horas en el auditorio municipal de Molina de Segura con un segundo mitin en el que intervendrán Aznar, López Miras y el presidente del PP en la ciudad, José Ángel Alfonso.