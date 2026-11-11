Archivo - Aznar participa este viernes en Molina de Segura en un encuentro organizado por el PP con motivo de las elecciones generales - DIMA/EUROPA PRESS - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno de España y expresidente nacional del PP, José María Aznar, participará este viernes, 13 de noviembre, en un encuentro con la ciudadanía organizado por el Partido Popular en Molina de Segura con motivo del inicio de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acto contará también con las intervenciones del presidente del PP de la Región de Murcia y del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, y del alcalde de Molina de Segura y presidente local del partido, José Ángel Alfonso.

El encuentro comenzará a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal del Parque de la Compañía 'Tomás Fernández Gil', con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Las puertas se abrirán a las 17.30 horas, cuando está previsto el inicio de las actividades previas, que incluirán música en directo y una chocolatada popular con monas.

Según ha informado el PP de Molina de Segura, la visita de Aznar supone su regreso al municipio más de 36 años después de su última estancia en la localidad, en febrero de 1990, cuando acudió a la inauguración de la sede local del partido.

Antes de la cita en Molina de Segura, el primer acto electoral tendrá lugar a las 14.00 horas en el restaurante El Paraíso de Cartagena, donde el exdirigente nacional estará también acompañado por el presidente del PP autonómico, Fernando López Miras, así como por la presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo.