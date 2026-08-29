La bailaora Sara Baras llega en septiembre a El Batel con 'Infinita', su única cita en la Región de Murcia

Archivo - La bailaora Sara Baras posa en un entrevista para Europa Press - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Sara Baras regresa al 'Auditorio El Batel' de Cartagena el 24 de septiembre (21.00 horas) con su nueva coreografía, 'Infinita'. Será la primera parada de la gira, tras su estreno, y su única visita a la Región de Murcia.

Tan solo unos días después de presentar 'Infinita' en la 'XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla', la bailaora y coreógrafa Sara Baras inicia en Cartagena la gira de este nuevo montaje. La gaditana pondrá en escena este nuevo espectáculo, concebido como una profunda reflexión sobre su madurez artística y un homenaje a la herencia andaluza.

'Infinita' propone un recorrido por una Andalucía diversa, en la que cada provincia conserva su propia identidad, su paisaje, su música, su ritmo y su manera de entender el mundo. Mar, tierra, viento, cielo o montaña se convierten en inspiración para una propuesta que busca descubrir los matices que hacen única a cada parte de esta comunidad.

La música, la coreografía, la escenografía, la iluminación y el vestuario se unen para crear un lenguaje escénico en el que flamenco y folclore dialogan y encuentran nuevos puntos de encuentro. El espectáculo explora así los caminos que conectan diferentes tradiciones y expresiones culturales, poniendo el foco en aquello que las une.

Una oportunidad única para disfrutar de las miradas de ocho mujeres que toman el escenario para reivindicar la herencia del flamenco, a través de un baile lleno de fuerza y sentimiento.

El montaje supone, además, un momento especialmente significativo en la carrera de Sara Baras, ya que 'Infinita' alcanza el número 20 en una trayectoria marcada por la independencia de su compañía privada y por décadas de compromiso con el flamenco y con el público.

A lo largo de estos años, la artista gaditana ha llevado a escena espectáculos inspirados en las emociones, los grandes maestros, la poesía, la mujer, el amor, la memoria, el paso del tiempo y la propia esencia del flamenco. Ahora, con 'Infinita', dirige su mirada hacia Andalucía y algunos de sus paisajes flamencos más representativos, en un homenaje que nace de la necesidad de regresar a las raíces.

Con su particular forma de entender el flamenco, Sara Baras vuelve a encontrarse con el público de Cartagena para ofrecer una propuesta en la que tradición y creación contemporánea se dan la mano y en la que Andalucía se convierte en territorio de inspiración, memoria y emoción. Las entradas están a la venta en las taquillas del auditorio cartagenero y en la web, 'auditorioelbatel.es'.