MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, destacó en su informe al Consejo de Gobierno, reunido ayer viernes día 27 de noviembre, el breve plazo en el que la UMU y otras cuatro universidades de la alianza EUniWell pusieron en marcha el máster Well-Being Oriented Healthcare (Atención Sanitaria Orientada al Bienestar).

El programa, que ya ha recibido a su primera promoción, figura entre los La primeros de Europa en obtener el sello de titulación europea conjunta. La agencia de acreditación AQAS comunicó la concesión del distintivo el pasado 24 de noviembre.

El máster, coordinado en la UMU por el profesor David Iyú Espinosa, se dirige a profesionales sanitarios y reúne aportaciones de la medicina, la enfermería, la psicología y las ciencias sociales. La Universidad de Murcia participó en el diseño del plan de estudios, centraliza la selección y la admisión del alumnado y dirige el módulo sobre las distintas dimensiones del bienestar, que incluye una estancia presencial en Murcia.

EMPLEO PÚBLICO Y OFERTA ACADÉMICA

El Consejo de Gobierno de la UMU examinó asimismo las ofertas de empleo público de 2026 para el profesorado y para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). También abordó los criterios de asignación de las plazas de profesorado de 2026 y la segunda tanda de la oferta de empleo público de profesorado de 2025.

En el ámbito académico, el Consejo trató el desistimiento de la solicitud de verificación del Grado en Lenguas Modernas y sus Culturas (Francés e Inglés), así como los cambios en la oferta de enseñanzas del curso 2026-2027 y varias propuestas de modificación de titulaciones. También examinó una convocatoria para presentar propuestas de microcredenciales universitarias en el marco del programa Becas Santander Microcredenciales 2027.

Entre los asuntos de Gerencia, el Consejo abordó el calendario laboral de 2027, la modificación de la relación de puestos de trabajo del PTGAS y una propuesta de modificación de las especificaciones del Plan de Pensiones de la Universidad de Murcia.