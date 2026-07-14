El bajista Carles Benavent recibe este miércoles el premio de Jazz San Javier en una velada de swing y fusión flamenca

Archivo - El bajista Carles Benavent - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Jazz de San Javier ofrecerá este miércoles una noche de contrastes musicales con una doble propuesta que reunirá el swing clásico y festivo de la sueca Gunhild Carling, junto a la banda Shakin'All, y la fusión de jazz y flamenco de Carles Benavent Trío, que contará con Raynald Colom y Tomasito como artistas invitados.

Durante el descanso entre ambas actuaciones, la organización entregará a Carles Benavent el Premio de la XXVIII edición del certamen en reconocimiento a su trayectoria profesional, según ha informado el Ayuntamiento ribereño.

La apertura de la velada correrá a cargo de la cantante y multiinstrumentista Gunhild Carling, galardonada con el premio del festival en 2022, quien regresa al escenario de San Javier acompañada por el grupo barcelonés Shakin'All, liderado por el trombonista Dani Alonso.

Carling, conocida por su dominio de instrumentos como el trombón, la trompeta, la gaita, el arpa o el oboe, ofrecerá un repertorio centrado en el dixieland, el swing y el jazz tradicional a través de una puesta en escena caracterizada por su dinamismo y su conexión con el público.

La segunda parte del programa estará protagonizada por Carles Benavent Trío, formación que completan el pianista Roger Mas y el percusionista Toni Pagés.

Para esta cita, el grupo sumará la colaboración de dos figuras destacadas de la escena nacional: el trompetista Raynald Colom y el bailaor y cantante Tomasito.

El concierto planteará un recorrido por el flamenco-jazz, un género donde Benavent destaca como uno de los principales referentes europeos gracias a su desarrollo de un lenguaje propio para el bajo eléctrico.

El bajista catalán consolidó su carrera con una estrecha vinculación de dos décadas junto a Paco de Lucía, además de colaborar de forma habitual con figuras históricas como Camarón de la Isla y el pianista estadounidense Chick Corea.

Por su parte, la propuesta de sus acompañantes alternará la solidez jazzística con influencia flamenca de Colom y la mezcla de rumba, rock y funk que caracteriza el estilo de Tomasito sobre el escenario.