El Ballet de Kiev, Jesús Carmona y Sergio Bernal integran el nuevo ciclo de Danza del Auditorio Víctor Villegas

Imágenes del ciclo de Danza del Auditorio regional Víctor Villegas; del espectáculo ‘Tentativo’, de la Compañía de Danza de Jesús Carmona - CARM

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio regional Víctor Villegas acogerá la próxima temporada un ciclo de danza con seis espectáculos que reunirá propuestas de compañías de danza española, flamenco y ballet clásico, y que arrancará el 2 de octubre con el estreno de Concierto de Aranjuez, de la Compañía de Carmen y Matilde Rubio-Ballet Español de Murcia, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

La programación, presentada este lunes por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, incluye además las actuaciones de la Compañía de Danza de Jesús Carmona, el Ballet de Kiev, la tradicional gala Estrellas de la Danza, el Ballet Clásico Internacional y la Sergio Bernal Dance Company.

El director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, ha destacado que el ciclo "vuelve a contar con una sabia combinación entre los nuevos referentes de la danza española, junto con propuestas más clásicas del ballet". Asimismo, ha subrayado el estreno del nuevo montaje del Ballet Español de Murcia, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Región, según ha informado la Comunidad.

Tras la inauguración del ciclo, el 11 de octubre llegará 'Tentativo', la nueva propuesta de la Compañía de Danza de Jesús Carmona.

La programación continuará el 2 de diciembre con 'El cascanueces', interpretado por el Ballet de Kiev bajo la dirección de Viktor Ishchuk, también con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por César Álvarez.

Ya en enero, el Auditorio acogerá la gala 'Estrellas de la Danza', prevista para el día 7, que reunirá a bailarines nacionales e internacionales en un espectáculo que combinará piezas clásicas y contemporáneas. El 29 de enero será el turno de 'El lago de los cisnes', a cargo del Ballet Clásico Internacional, dirigido por Andrey Sharaev.

El ciclo concluirá el 22 de mayo con la nueva producción de la 'Sergio Bernal Dance Company', un montaje que propone un recorrido por la danza española, el flamenco y la creación contemporánea.

Los abonos y las entradas para los seis espectáculos saldrán a la venta este martes, 28 de julio, tanto en la taquilla del Auditorio regional como por teléfono y a través de su página web. Los abonos podrán adquirirse hasta el inicio del ciclo y ofrecen un descuento del 20% respecto al precio de las entradas individuales, cuyo coste oscilará entre los 24 y los 45 euros, según el espectáculo y la ubicación de las localidades.