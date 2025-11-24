El Ballet de Kiev se une a la OSRM para interpretar 'El lago de los cisnes' en el Auditorio regional

Cartel del espectáculo del Ballet de Kiev con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia - COMUNIDAD

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha programado para este jueves en el Auditorio regional Víctor Villegas una de las grandes actuaciones de danza clásica del este año en la Región de Murcia al unir al Ballet de Kiev con la Sinfónica regional para interpretar 'El lago de los cisnes'.

De esta forma, sobre el escenario del Víctor Villegas se podrá disfrutar de la historia de amor imposible entre el príncipe Siegfried y Odette, una joven reina convertida en cisne, tal y como fue creado para el Teatro Bolshói y estrenada en 1877, con la interpretación de la coreografía de Marius Petipa y con la música compuesta por Piotr Ilich Chaikovski en directo.

Para ellos, se unen en este proyecto el Ballet de Kiev, compañía fundada por Viktor Ishchuk en 2017, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "esta temporada hemos reforzado notablemente el ciclo de danza en el Auditorio regional, tanto por el número de espectáculo que celebramos, como por su calidad y excelencia, a la que contribuye el hecho de contar con la Orquesta Sinfónica para respaldar a distintas compañías para mostrar los clásicos como fueron concebidos originalmente, uniendo la danza con la música en directo".

'El lago de los cines' del Ballet de Kiev con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia se podrá ver este jueves, a las 20.00 horas en el Auditorio regional. Para más información y compra de entradas, se puede consultar la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.

Murcia será la primera escala de esta versión de 'El lago de los cines' del Ballet de Kiev con la Sinfónica regional, ya que después el espectáculo viaja a Sevilla para continuar su gira.