El Banco de Alimentos del Segura atendió a 5.100 familias del municipio de Murcia en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos del Segura atendió durante 2025 a un total de 5.100 familias del municipio de Murcia, integradas por 14.500 personas, dentro de los 21.500 beneficiarios a los que prestó asistencia en el conjunto de la Región, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La alcaldesa, Rebeca Pérez, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha visitado este miércoles las instalaciones de la entidad para conocer su actividad social, logística y asistencial.

Durante el pasado ejercicio, el Banco de Alimentos distribuyó 1.109.394 kilos de alimentos entre su red de entidades benéficas colaboradoras, lo que supone una media de 51 kilos por beneficiario.

La organización, que desarrolla su actividad desde 2007 gracias al trabajo de personal voluntario, distribuye alimentos a entidades que prestan atención directa a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas comedores sociales, residencias de mayores y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia.

El consistorio mantiene una colaboración con la entidad mediante una subvención destinada al proyecto 'Ayúdanos a Ayudar', que contempla actuaciones como la adquisición y distribución de alimentos a través de campañas de recogida, acciones de sensibilización sobre pobreza y desperdicio alimentario en centros educativos, programas de voluntariado y el desarrollo de la Lanzadera BASMUR.