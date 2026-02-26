Banco Mediolanum superó los 200 millones de patrimonio en Murcia en 2025

Javier Fano - BANCO MEDIOLANUM

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró el pasado ejercicio con un volumen de recursos totales de clientes de 220,3 millones de euros en la Región de Murcia, un 24,5% más que el año anterior, informa este jueves en un comunicado.

La entidad alcanzó los 3.542 clientes, un 10,6% más, y su red de Family Bankers (asesores financieros) fue de 20 profesionales (+5,3%).

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Levante, Javier Fano, ha destacado que Murcia "ha logrado ser la región con un mayor crecimiento de recursos de clientes" y que eso reafirma el valor añadido de su modelo de asesoramiento personalizado.

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.