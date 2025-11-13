La Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia ofrece un concierto a favor de Manos Unidas

Presentación del concierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia a favor de Manos Unidas - AYUNTEAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romea de Murcia acogerá el próximo martes, 18 de noviembre, a las 20.00 horas, un concierto solidario de la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música, con el objetivo de apoyar los proyectos de cooperación y lucha contra la pobreza que desarrolla Manos Unidas.

El evento ha sido presentado por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, acompañada de la presidenta delegada de Manos Unidas Murcia, Consuelo Navarro, y el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela.

También han asistido el director del Conservatorio Superior de Música de Murcia, Miguel Torres Peñarrolla; el director de la Banda Sinfónica, Raúl López Sánchez, y representantes de la entidad patrocinadora.

El evento contará con la participación de la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Murcia 'Manuel Massotti Littel', que ofrecerá un programa que pondrá de relieve el talento de los jóvenes intérpretes, así como la versatilidad del repertorio sinfónico para banda.

El programa incluirá tres obras de referencia internacional, Danse Folâtre-Claude T. Smith, Poema alpestre-Franco Cesarini y Extreme Make-over-Johan de Meij. La duración aproximada del concierto será de una hora y 15 minutos, sin pausa.

Las entradas/donativo tienen un precio simbólico de 10 euros. Además, se ha habilitado una fila cero para las aquellas personas que deseen colaborar.