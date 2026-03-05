La Banda Sinfónica de San Javier y el coro Sonrisas Harmony entregan la recaudación de su concierto benéfico a Afacmur

La Banda Sinfónica de San Javier y el Coro a capella Sonrisas Harmony entrega un cheque por valor de 2.580 euros a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, Afacmur - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Banda Sinfónica de San Javier y el Coro a capella Sonrisas Harmony han entregado este jueves un cheque por valor de 2.580 euros a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia, Afacmur, correspondiente a la recaudación del concierto benéfico que ofrecieron el pasado 14 de febrero en el Teatro de Invierno, según ha informado el Ayuntamiento.

La presidenta de la Banda Sinfónica de San Javier, Saray Sánchez, y la directora del Coro Sonrisas Harmony, Valerie Lynch, acompañadas por otros representantes de ambas asociaciones, han sido las encargadas de entregar la recaudación del concierto a José Mariano Fernández, miembro de la Ejecutiva de Afacmur, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de San Javier con la presencia del concejal de Cultura, David Martínez.

Fernández ha agradecido, en nombre de Afacmur, la donación económica que se destinará al funcionamiento ordinario de la Asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos y a sus familias, además de trabajar en otros logros, en colaboración con el Gobierno regional, como la unidad especial para la atención especializada a adolescentes, de 14 a 18 años, del hospital Virgen de la Arrixaca, que es pionera en España.