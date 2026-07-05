La bandera amarilla ondea este domingo en una playa de La Unión

Consejos para un baño seguro emitidos por el Plan Copla - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS '1-1-2'

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) han iniciado la jornada de este domingo izando la bandera amarilla en una playa de La Unión.

Según la información facilitada a tiempo real por el Centro de Coordinación de Emergencias, el servicio de vigilancia ha izado la bandera amarilla, que determina la necesidad de mantener una precaución especial por las condiciones marítimas, en la playa de El Lastre, en La Unión.

En el resto de playas de la Región de Murcia ondea bandera verde, que permite el baño.

Puede consultarse el estado de la mar y el color de las banderas durante el horario de servicio de los puestos de vigilancia en playas en 'wttps://noticias.112rmurcia.es/playas/'.

La Dirección del Plan COPLA ha recordado que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas de los puestos de vigilancia en las playas.