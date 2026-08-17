La bandera roja ondea este lunes en seis playas de La Manga (San Javier), mientras 22 tienen bandera amarilla

Archivo - Bandera roja en una playa de La Manga. - 112 - Archivo

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registra este lunes, 17 de agosto, un total de seis playas con bandera roja y baño prohibido, todas ellas situadas en La Manga, en el término municipal de San Javier, según el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, las playas afectadas son Banco del Tabal, El Arenal I, El Arenal II, Pedrucho I, Pedrucho II y Pedrucho III, donde el baño permanece prohibido.

Además, 22 playas presentan bandera amarilla, que implica precaución para los bañistas. Estas se distribuyen entre los municipios de Águilas, Cartagena, Lorca, San Javier y San Pedro del Pinatar.

En Águilas tienen bandera amarilla Calarreona, La Cabaña, La Carolina, La Higuerica, Matalentisco, Poniente I y Poniente II; mientras que en Cartagena la mantienen Calblanque, Entremares, Galúa, Monte Blanco-Calnegre y Sirenas.

En Lorca, las playas con bandera amarilla son Parazuelos y Puntas de Calnegre; en San Javier, Estacio (Sur); y en San Pedro del Pinatar, Barraca Quemada, El Mojón, Las Salinas, Punta de Algas y Torre Derribada.

El resto de playas de la Región que aparecen actualizadas y con bandera asignada presentan bandera verde, que permite el baño con normalidad.