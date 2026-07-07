La bandera verde ondea este martes en todas las playas de la Región salvo en la del Lastre, en La Unión

Archivo - Recomendaciones - 112 - Archivo

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este martes izando solo una bandera amarilla, que pide precaución, en las playas de la Región de Murcia.

En concreto, se trata de la playa del Lastre, en Portmán (La Unión), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Cabe recordar que el color de la bandera indica la situación del baño y puede cambiar en cualquier momento, por lo que el '1-1-2' insta a atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.