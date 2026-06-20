Beatriz de Vicente clausura el próximo sábado 27 de junio la cuarta edición de 'Fahrenheit 78.8' en Los Alcázares

La prestigiosa criminóloga, abogada y divulgadora Beatriz de Vicente protagonizará una conversación sobre la mente criminal y los grandes casos de la crónica negra contemporánea - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Alcázares pondrá el broche final a la cuarta edición del ciclo cultural Fahrenheit 78.8 el sábado 27 de junio, a las 10.30 horas, con una de las citas más esperadas de la programación: el encuentro con la criminóloga y abogada Beatriz de Vicente, una de las voces más reconocidas de España en el ámbito del análisis criminal y la divulgación jurídica.

La conferencia, de entrada libre hasta completar aforo, se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares y estará presentada y conducida por la coordinadora del ciclo, Lola Gracia, manteniendo el formato de conversación cercano que caracteriza a 'Fahrenheit 78.8' y que permite la participación activa del público.

La sesión abordará algunos de los aspectos más fascinantes y complejos del comportamiento delictivo, los perfiles psicológicos de los delincuentes y la realidad de la investigación criminal, alejándose de los estereotipos televisivos para ofrecer una visión rigurosa y fundamentada en la experiencia profesional. También conoceremos algunos aspectos personales de la propia Beatriz, cuya vida tiene sin duda mucho interés.

Beatriz de Vicente es licenciada en Derecho y criminóloga, especializada en Derecho Penal y Criminología. Su trayectoria como abogada y analista la ha convertido en una figura habitual en numerosos medios de comunicación nacionales, donde aporta una mirada experta sobre algunos de los sucesos que más interés despiertan en la sociedad.

Su capacidad divulgativa y su estilo directo la han situado como una de las especialistas más seguidas por el gran público.

Con este encuentro concluye una edición de 'Fahrenheit 78.8' que, durante todo el mes de junio, ha reunido en Los Alcázares a destacados referentes del periodismo, la literatura y la divulgación tecnológica como Bruno Cardeñosa, Carmen Guillén y Marián Sánchez, consolidando al municipio como un espacio de reflexión y encuentro en torno a las ideas, el pensamiento crítico y la actualidad cultural.

El ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares, ha vuelto a apostar por conversaciones abiertas con personalidades de primer nivel, fomentando el diálogo entre los invitados y el público en un formato cercano que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.

Desde su nacimiento, 'Fahrenheit 78.8' se ha consolidado como uno de los grandes foros de pensamiento y divulgación de la Región de Murcia, reuniendo en Los Alcázares a destacadas figuras del periodismo, la literatura, la justicia, la política y la criminología.

En sus tres primeras ediciones han pasado por el ciclo personalidades como Nieves Concostrina, Joaquim Bosch, Benjamín Prado y Esther Paniagua; posteriormente se sumaron Máximo Huerta, Valeria Vegas, Ignacio Stampa y Sylvia de Béjar; y en la tercera edición participaron Pablo Simón, Rosa María Calaf, Vicente Garrido y Carmen Posadas. Carteles de primer nivel que han convertido al ciclo en una cita cultural de referencia por su apuesta por el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión sobre los grandes asuntos de la sociedad contemporánea.

La clausura con Beatriz de Vicente supone el cierre de una edición que reafirma la vocación de 'Fahrenheit 78.8' como un foro de divulgación comprometido con la cultura, el conocimiento y el análisis de los grandes temas de nuestro tiempo