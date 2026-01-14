La bendición de animales por las fiestas de San Antón centra las actividades organizadas en barrios y pedanías de Murcia

Bendición de animales en la ermita de San Antón de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La bendición de animales es el acto central de las fiestas que barrios y pedanías de Murcia han organizado para celebrar la festividad de San Antón que se conmemora este sábado 17 de enero.

El barrio de San Antón, en la capital, continuará con su programa de actividades que comenzó el pasado miércoles 7 de enero y que prolongará hasta el día 25.

Así, este jueves se realizará la conferencia 'San Antón: del desierto a la Tierra Santa', en la Ermita del barrio a las 20.00 horas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La bendición de animales tendrá lugar en la ermita a las 19.30 horas del sábado, y estará seguida de una procesión. Ese mismo día se hará una visita guiada en el Museo de la Ciudad bajo el título 'Hasta San Antón Pascuas son' a las 12.00 y a las 18.00 horas, en la que se dará a conocer más sobre esta festividad y se descubrirán animales ocultos en las piezas de la colección del espacio museístico.

El domingo 18, a partir de las 10.00 horas los más pequeños podrán participar en el taller 'El Dibujo Elocuente', pintando en papel rincones icónicos del barrio. A esa misma hora, habrá un pasacalles de la Banda, que finalizará con una comida de convivencia.

El programa continuará del 22 al 25 de enero con la II Edición Food Festival Salzillo, en el Jardín de la Seda. En esta cita se unirán gastronomía, música, diferentes talleres y otras sorpresas. Asimismo, del 23 al 25 de enero abrirá sus puertas el Mercado Medieval en el jardín de la Pólvora.

Por último, el viernes 23 a las 21.00 horas se celebrará el concierto de la Banda 40 Duros Band el viernes en el jardín de la Seda, y el sábado día 24 actuará la Retro-pop.

SAN ANTÓN EN PEDANÍAS

En Beniaján, el acto de bendición de animales se celebrará este viernes en la ermita. Además, ese mismo día el Centro Social de El Bojar, en Beniaján, acogerá una verbena y la coronación de las Reinas de las Fiestas 2026 y habrá un pasacalles de dulzainas y percusión y el IV Concurso de Migas en el jardín Malaspina.

El fin de fiesta será el domingo 25 con una convivencia popular, el tradicional Cambio de Rollo, una mascletá multicolor, y la traca de fin de fiestas.

Por su parte, Santo Ángel, La Alberca y Cobatillas, celebrarán la bendición de animales este sábado. Además, se realizará una comida de convivencia popular en Cobatillas, y en Monteagudo (La Cueva y parque de Los Polvorines). La Alberca además ha organizado un Mercadillo Solidario y degustación de migas para todos los que quieran compartir esa jornada festiva.

En Algezares se celebra San Antón con la tradicional paella gigante para 300 personas, a partir de las 14.00 horas, en una jornada de convivencia vecinal que reunirá a cientos de vecinos en el Jardín de La Rosaleda durante todo el día. Además, la actuación musical de Geisho amenizará la tarde, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de colchonetas gratuitas desde las 12.00 horas.

Otras pedanías como Llano de Brujas invitarán a sumarse el domingo 18, a las 10.00 horas, a una marcha andando que finalizará con un almuerzo, y presentación de las Reinas y los Reyes de las Fiestas 2026.

En Puebla de Soto, la Romería de San Antón el domingo 18 finalizará en la Ermita con la Bendición de los animales a las 11.00 horas.