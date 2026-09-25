La Benemérita organiza la muestra fotográfica 'La Guardia Civil en el siglo XIX, de su fundación al desastre del 98'

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia está organizando la exposición fotográfica histórica 'La Guardia Civil en el siglo XIX, de su fundación al desastre del 98', que se encuentra enmarcada en los actos de celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar.

En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, la Guardia Civil va a instalar, de forma inédita en la Región, la exposición en la Sala de Caballerizas del Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura, calle Molinos, número 1, de la capital murciana. Está previsto que la inauguración se celebre el próximo 7 de octubre.

La exposición, abierta a todos los públicos, se podrá visitar, de manera gratuita, entre los días 7 y 19 de octubre, de martes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En horario de tarde se ofrecen visitas guiadas.

La exposición presenta una selección de fotografías digitalizadas procedentes de los fondos del Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO), que documentan la construcción visual del Cuerpo desde 1844. A través de procesos como la albúmina, el colodión húmedo o la carte de visite, se muestran obras de fotógrafos franceses y españoles, como Jean Laurent, André Disdéri, Fernando Debas, Antoni Esplugas o Juan Antonio Cortés, así como de profesionales activos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, reflejo de la proyección institucional en las provincias de ultramar.

Se trata imágenes de un gran valor documental que constituyen una fuente primaria para conocer todos los aspectos que caracterizaban a la Guardia Civil desde 1857 hasta los primeros años del siglo XX, donde se puede apreciar un recorrido por los orígenes y la evolución del Cuerpo.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de la Dirección General de la Guardia Civil, la Fundación Guardia Civil, el Centro de Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Murcia y la 5ª Zona de la Guardia Civil (Murcia).