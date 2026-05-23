Bernabé (PP) denuncia el "colapso ferroviario" por la "desastrosa" gestión de Sánchez

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Advierte que "es una quimera" que el Corredor Mediterráneo esté terminado en 2030 MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, ha denunciado el "caos ferroviario" provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que "el Corredor Mediterráneo, a causa de la "desastrosa" gestión de estos últimos ocho años, acumula tal retraso que hoy por hoy es una "auténtica quimera" pensar que estará terminado en 2030, tal y como España se comprometió con las instituciones europeas". Lo hizo esta semana en el Senado, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

Bernabé ha lamentado que "el Ejecutivo socialista ha hundido completamente uno de los servicios públicos más respetados y excelentes que tenía nuestro país". Además, ha subrayado que "la puntualidad y la seguridad ferroviaria" fueron una constante con gobiernos de distinto signo político, desde González hasta Rajoy, "pero desde que llegó Sánchez la pantalla ha pasado a negro".

El senador murciano también ha relacionado el deterioro del sistema ferroviario con los casos de corrupción que afectan al entorno del Ministerio de Transportes. "Probablemente, tengan mucho que ver los escándalos protagonizados por Ábalos, Coldo, Pardo de Vera, Miranda o Gómez, todos ellos imputados o incluso encarcelados, y que presuntamente se dedicaron a desviar dinero público destinado a mejorar nuestros trenes hacia bolsillos privados", ha afirmado.

Asimismo, Bernabé ha alertado en su intervención de la pérdida masiva de usuarios del ferrocarril en España. "Los datos del INE son demoledores: en el primer trimestre del año nuestros trenes han perdido 18,6 millones de viajeros y 2,1 millones en Alta Velocidad. Uno de cada cinco pasajeros ha dejado de utilizar el tren por culpa de los retrasos, averías, huelgas y accidentes que sufren continuamente los ciudadanos", ha señalado.

En relación con el Corredor Mediterráneo, el senador popular ha defendido que "solo será un verdadero corredor cuando esté conectado mediante Alta Velocidad ferroviaria a todos los grandes puertos del litoral mediterráneo".

Sin embargo, ha recriminado que "todo avanza despacio, muy despacio, terriblemente despacio". Y puso como ejemplo la conexión de la Región de Murcia con Andalucía a través de Lorca y Almería, cuyas obras "debían haber terminado en 2023 y ahora los técnicos hablan ya de 2028 con mucha suerte".

Especialmente crítico se ha mostrado con la situación de Cartagena. "Lo que ocurre con la Alta Velocidad en Cartagena es para no dormir", ha asegurado Bernabé, quien ha recordado que "con el PP estaba previsto que llegara en 2021, pero hoy todavía hay dos tramos sin proyecto terminado".

LLEGADA DEL AVE A LA CIUDAD PORTUARIA

"Estamos hablando de una ciudad con más población que más de 30 capitales de provincia y del cuarto puerto más importante de España, pero los propios técnicos de Adif reconocen que, como muy pronto, el AVE no llegará hasta 2032", ha denunciado.

Para concluir, Francisco Bernabé ha reiterado el apoyo del Partido Popular a la finalización del Corredor Mediterráneo, aunque ha advertido de que "con Pedro Sánchez será imposible culminar esta infraestructura estratégica". "Ojalá sea el próximo Gobierno de España quien se encargue de llevarla a término y de devolver la dignidad y la eficacia al sistema ferroviario español", ha concluido.