Bernabé (PP) exige al Gobierno las obras contra inundaciones pendientes en Lorca: "Llevamos 14 años reclamándolas"

La candidata a la Cámara Alta y concejala de Urbanismo, Vivienda, Casco Histórica, Medio Ambiente y Movilidad, María Hernández, y el candidato del PP al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé. - PPRM

LORCA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez la construcción de las infraestructuras de defensa frente a inundaciones pendientes en Lorca, así como la limpieza y el mantenimiento de los cauces de las ramblas y ríos de la comarca del Guadalentín.

Acompañado por la también candidata a la Cámara Alta y concejal de Urbanismo, Vivienda, Casco Histórico, Medio Ambiente y Movilidad, María Hernández, Bernabé ha reclamado al Ejecutivo central que "ejecute de una vez la construcción de las infraestructuras contra inundaciones que los lorquinos llevan 14 años reclamando".

En este sentido, ha recordado que el programa electoral del PP presentado por Alberto Núñez Feijóo "incluye un Plan de Infraestructuras Hidráulicas dotado con 40.000 millones hasta 2030" que, según ha afirmado, garantizará la ejecución de las obras necesarias en la rambla del Guadalentín y su entorno. Entre las actuaciones pendientes ha citado las presas de laminación de Nogalte, Béjar y Torrecilla y el canal de desagüe de la rambla de Biznaga, unas infraestructuras que, según ha señalado, afectan a "la seguridad de más de 20.000 familias lorquinas".

Los candidatos también han reclamado otras actuaciones hidráulicas, como la ampliación del drenaje de la autovía Lorca-Águilas y las mejoras necesarias en el Puente del Vao y en la línea ferroviaria a su paso por la desembocadura de la rambla de Torrecilla.

Bernabé ha recordado que el pasado septiembre se cumplieron 14 años de la riada de San Wenceslao, que causó cinco víctimas mortales y daños superiores a los cien millones de euros. "Llevamos desde entonces reclamando unas infraestructuras fundamentales para proteger a miles de familias", ha señalado. Además, ha apuntado que las obras permitirían "retener agua que posteriormente podría aliviar la situación de los cultivos de la cuenca".

El candidato ha cuestionado que el Gobierno no incorporase estas infraestructuras al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2022-2027 alegando criterios de rentabilidad económica. "Cuando hablamos de seguridad, no podemos analizar las infraestructuras solo desde una perspectiva económica, porque su finalidad es precisamente evitar pérdidas humanas", ha manifestado.

Por su parte, María Hernández ha advertido de que las pedanías de Torrecilla, Campillo y Purias continúan "especialmente expuestas a las consecuencias de las posibles lluvias torrenciales". La candidata ha defendido que las obras cuentan con el respaldo de vecinos, regantes y profesionales de distintos ámbitos técnicos y ha pedido al PSOE que "actúe, que escuchen a los afectados y que avancen en unas infraestructuras que llevamos demasiados años esperando".

Bernabé también ha denunciado la falta de soluciones ante el riesgo de inundaciones relacionado con el trazado del AVE a su paso por la rambla de Torrecilla. Según ha recordado, el delegado del Gobierno anunció en abril que presentaría en 15 días una solución mejorada para garantizar la seguridad de los vecinos, pero, siete meses después, "seguimos sin noticias".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAUCES

Los candidatos del PP han reclamado asimismo actuaciones de limpieza y mantenimiento en las ramblas y ríos de la comarca del Guadalentín. Bernabé ha asegurado que hay tramos que llevan "más de ocho años sin apenas mantenimiento" y que presentan "verdaderos muros de árboles, arbustos y cañizos con más de cinco metros de altura en algunos puntos".

A su juicio, la acumulación de vegetación "dificultaría el paso del agua y provocaría arrastres que agravarían los daños durante una avenida", por lo que ha reclamado la intervención del Gobierno central.

Hernández ha criticado que, tras "ocho años de anuncios, promesas incumplidas y obras pendientes", los vecinos de Lorca continúen esperando soluciones a cuestiones que afectan directamente a su seguridad. Por último, ha vinculado las próximas elecciones del 29 de noviembre con la posibilidad de elegir una alternativa del PP basada, según ha indicado, en "la ejecución de las inversiones pendientes, el cumplimiento de los compromisos y la atención a las necesidades reales de los municipios".