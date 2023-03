Bernabé (PP) reclama a la ministra Ribera que "devuelva" al Mar Menor los 54 millones de euros que le ha "robado"

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Grupo Parlamentario Popular Francisco Bernabé ha reclamado este martes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, que "devuelva" al Mar Menor los 54 millones de euros que le ha "robado", según han informado fuentes del PP en un comunicado.

Bernabé ha hecho esta petición durante una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno, en la que también ha criticado que esa partida, que provenía de los Fondos Europeos para la recuperación del Mar Menor, "la desvió para ejecutar obras fluviales en otros lugares de España".

Durante su intervención, el senador 'popular' ha recalcado que esa partida de fondos europeos tenía un "carácter nominativo" y su destino era "la ejecución de Colector Norte del Plan Vertido Cero al Mar Menor".

"Una actuación fundamental que aprobó el gobierno de Rajoy en 2018 y que incluso usted validó personalmente, cuando autorizó en 2019 su declaración de impacto ambiental favorable", ha explicado. Por ello, se ha dirigido a la titular de Transición Ecológica para preguntarle si "está cumpliendo adecuadamente con las inversiones que son de su incumbencia".

En este contexto, el dirigente del PP le ha reprochado a la ministra que "no podía hacer lo que quisiera" con los 54 millones de euros que provenían de los fondos europeos para la recuperación del Mar Menor. "Si usted quería cambiarles el uso, con carácter imperativo tenía que haberlo negociado antes con Europa y con la Región de Murcia. Ese dinero no era suyo y no dude de que ahora tendrá que responder por ello", ha subrayado.

PROMESAS MULTIMILLONARIAS INEXISTENTES

En este punto de su intervención, Bernabé ha lamentado el comportamiento de la ministra, ya que "lleva cinco años prometiéndonos inversiones multimillonarias para el Mar Menor, que hasta la fecha no se han concretado en nada, y el único que está dando la cara es el presidente regional de Murcia, Fernando López Miras".

A renglón seguido, el senador ha destacado que el Ejecutivo de López Miras durante el 2022 invirtió 15 millones de euros para extraer más de 30.000 toneladas de algas, lo que "evitó que se pudriera esa biomasa provocando nuevos episodios de sopas verdes y bolsas de anoxia con peces muertos". Además, ha recalcado que para este año hay más de 100 millones en los presupuestos regionales que ya se están invirtiendo en el Mar Menor. "¿Qué ha hecho usted, además de sus consabidas promesas y unos cuantos anuncios en la tele? Ya se lo digo yo, nada", se ha respondido.

"¿Puede usted decirme qué es lo que se ha mejorado en la Región de Murcia desde que usted es ministra? ¿El trasvase? Mutilado ¿Portmán? Parado ¿El Mar Menor? Abandonado. Y ésa es la única realidad, o como diría Don Antonio Machado, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", ha incidido.

Antes de concluir, Bernabé ha exigido a la ministra que no se enroque en el "talibanismo medioambiental", "rectifique" y "devuélvale" al Mar Menor esos 54 millones de euros que le ha "robado".