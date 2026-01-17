Berto Romero llegará a Murcia en septiembre con su espectáculo 'Lo nunca visto'

Berto Romero - MONKEY PRO

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Lo nunca visto'. Así es como Berto Romero ha bautizado a su espectáculo estrenado en marzo de 2023. Tras hacer temporada en Barcelona y Madrid, agotando entradas en todas las funciones, el cómico sale de gira por todo el país y el próximo septiembre llega a Murcia.

Ofrecerá tres sesiones que tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Auditorio Víctor Villegas. Las entradas ya están a la venta en la taquilla y web del auditorio y su precio es de 32 euros (más gastos).

En 'Lo nunca visto' Berto vuelve más sincero que nunca con un show completamente inédito en su carrera. El público se encontrará con 90 minutos repletos de risas y sorpresas en los que el artista hablará del momento vital en el que se encuentra, pero siempre con la misma habilidad de reírse sobre los instintos más básicos y mundanos. Como ya es habitual en sus espectáculos, tampoco faltará la música, acompañado en el escenario por el guitarrista Iván Lagarto para complementar una fantástica puesta en escena.

El título y el propio show juegan con la idea de que el público va a ver aspectos del humorista a los que no están acostumbrados. Un espectáculo catalogado para mayores de 18 años del que disfrutarán tanto los admiradores del humorista como los que no lo han visto nunca en acción si lo que buscan es un rato de risas y evasión.

Berto Romero (1974, Cardona) es cómico, presentador, actor, guionista, director y todo lo que se precie. Junto con su compañía El Cansancio ha realizado multitud de espectáculos, que desde 25 años giran por todo el país. En televisión, ha participado en distintos programas, aunque destaca su presencia junto a Andreu Buenafuente en distintos proyectos.

También se le ha podido ver en la gran pantalla, en películas como '3 bodas de más', 'Ocho apellidos catalanes', 'El pregó n' o 'El mejor verano de mi vida'. Actualmente, conduce junto a Andreu Buenafuente el programa 'Nadie Sabe Nada' (Cadena SER y HBO Max) y se encuentra inmerso en el rodaje de 'El Otro Lado' (Movistar Plus+), su nueva serie tras 'Mira lo que has hecho' (Movistar Plus+).