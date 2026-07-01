La Biblioteca Regional acerca la lectura con bibliobuses a siete municipios costeros y a pedanías murcianas

Cartel de la campaña estival de bibliobuses 'Un verano de libro' - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña estival de bibliobuses 'Un verano de libro', con la que facilita el acceso a la lectura en las playas de siete municipios costeros durante julio y agosto.

El servicio, que cumple su vigesimoctava edición, está gestionado por la Biblioteca Regional, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y tiene como objetivo acercar fondos bibliográficos y servicios de préstamo a las zonas de mayor afluencia de veraneantes, según ha informado la Comunidad.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha señalado que "los bibliobuses son uno de los principales servicios que la Biblioteca Regional pone a disposición de los municipios" y ha añadido que "este servicio es un ejemplo de política cultural de cercanía, ya que facilita el acceso a la lectura a todos los residentes y visitantes de nuestras playas".

Los bibliobuses realizarán paradas semanales en distintos municipios costeros, como Calabardina (Águilas), Santiago de la Ribera (San Javier), Los Narejos (Los Alcázares), Los Nietos y Los Urrutias (Cartagena), Puerto de Mazarrón y Lo Pagán (San Pedro del Pinatar), en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Asimismo, el servicio mantendrá paradas en el interior en Corvera, Zeneta, Alquerías y Churra, que funcionarán los jueves durante el periodo estival.

Los vehículos de la flota de la BRMU ofrecen más de 60.000 volúmenes, además de información sobre plataformas electrónicas y la posibilidad de obtener un carné de verano para facilitar el préstamo.