Biblioteca Regional conciencia sobre el acoso escolar con la presentación del libro 'Súper Pedrito' este martes

Publicado 22/10/2018 15:02:43 CET

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional acoge este martes, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Súper Pedrito', escrito por Lía Gonzaga y con ilustraciones de Benjamín Celdrán. A través de la difusión de esta obra, el espacio de la Consejería de Turismo y Cultura se suma a la labor de concienciación sobre el acoso escolar que realiza el Gobierno regional.

El protagonista de la obra es Pedrito, un niño que sufre acoso escolar en su nuevo colegio. Las cosas empiezan a cambiar cuando conoce a Nadia, cuya madre, que es policía, da una charla sobre bullying en el colegio.

Acompañada del policía Benjamín, la madre de Nadia explica a los niños que han de aprender a controlar el enfado y a no ocultar sus miedos, para ir ganando seguridad, y que es muy importante no apoyar a los abusones ni mirar para otro lado. Tras la charla, Pedro no olvidará las tres pistas secretas que le revelaron los policías para ser unos valientes.

Lía Gonzaga lleva más de 30 años en la policía y es maestra, psicóloga y periodista, aunque nunca se ha planteado cambiar de profesión. Escritora de microrrelatos y columnista de prensa escrita (firmando con el pseudónimo de 'Sargento Emilia'), se adentra en esta ocasión en el mundo del cuento. Con ello pretende aportar su experiencia en la lucha contra el acoso escolar.

La Biblioteca también celebra esta semana, el miércoles, el Día de la Biblioteca. La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura, creó en 1997 este día conmemorativo en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto balcánico, y a través de numerosas actividades en toda España se traslada cada año la importancia de la biblioteca como lugar de encuentro de los lectores con la cultura y como instrumento de mejora de la formación y la convivencia.

La Biblioteca Regional de Murcia se une a esta celebración con varias actividades que, bajo el nombre 'Poesidonia', tendrán como hilo conductor a la poesía.

A las 18.00 horas, se ofrecerá un cuentacuentos sobre la obra de Gloria Fuertes, a cargo de La Cuentera Viajera y, a las 19.00 horas, habrá un recital poético y musical del cantautor murciano Moy Gomar, que recitará poemas de su reciente obra 'Trastorno bipolar' e interpretará algunas de sus canciones.

Entre las actividades organizadas esta semana en la Biblioteca Regional de Murcia también se encuentra la exposición 'La vida misma', que estará abierta desde mañana y hasta el próximo 10 de noviembre; una muestra a través de la que la Fundación Jesús Abandonado trata de visibilizar la exclusión social.

Una casa de cartón en un lugar inesperado da la bienvenida al visitante, donde podrá descubrir qué se esconde detrás de la cotidianeidad.

'La vida misma' es una campaña de sensibilización promovida por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con la subvención del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar a conocer la realidad de las personas que se encuentran en situación de exclusión social y promover actitudes positivas de la sociedad hacia este problema.